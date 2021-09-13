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62 kadına zorla cinsel ilişki! Yurtdışına kaçtı

AA |  13 Eylül 2021 Pazartesi - 11:41 | Son Güncelleme : 13 09 2021 - 11:46

Beyoğlu ve Beşiktaş'ta yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorladıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.


Yapılan çalışmalar kapsamında, Sabri Ç'nin elebaşılığını yürüttüğü suç  örgütü üyelerinin, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta iki ayrı gece kulübü, pansiyon, kuaför  salonları ve market işlettiği, zorla tutulan kadınların özel araçlarla  pansiyonlardan alınarak götürüldükleri gece kulüplerinde turistlerle fuhuş  yapmaya zorlandıkları tespit edildi.
 
Suç örgütü üyelerinin kimlik bilgilerini ve adreslerini belirleyen  ekipler, tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenledikleri baskınlarda 6 kişiyi  gözaltına aldı.
 
Söz konusu adreslerde zorla tutuldukları belirtilen ve çoğunluğu Fas  uyruklu 62 mağdur kadın da muhafaza altına alındı.
 
Bu arada suç örgütü elebaşı Sabri Ç'nin yurtdışına kaçtığı öğrenildi.
 

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sabri ç fuhuş beyoğlu beşiktaş
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