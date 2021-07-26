600 TL zam! Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor, yüzde 21 ve...

Yüz binlerce kişi için zam pazarlığı sürüyor. Memur-Sen talep ettiği rakamı açıkladı. Memurlar 2022-2023 zam taleplerini bugün hükümete iletti. Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti.
KAMU İŞÇİSİ ZAMMINDAN KİMLER YARARLANACAK?
Zam teklifinden bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçi yararlanacak. Süreç hala devam ediyor.
TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ'İN ZAM TEKLİFİ NEYDİ?
Önceki dönemlerden farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Türk-İş ve Hak-İş, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebinde bulunmuştu.
HÜKÜMET TEKLİFİNİ SUNDU
Bu teklif üzerine 8 Temmuz'da hükümet, işçilere brüt ücreti 3577-3750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3750-4000 lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklif etti.