600 TL ödeniyor! Tek sefere mahsus, çalışan da çalışmayan da alıyor

Devlet tarafından karşılıksız olarak veriyoyor. Ödemeler 300 TL ile 600 TL arasında değişiyor. Belge ile başvuru yapılması gerekiyor. Doğum parası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her doğum yapan TC vatandaşına veriliyor. Ancak doğum parası ilk çocuk, ikinci çocuk yada üçüncü çocuk olması durumuna göre farklılık gösteriyor. Rapor parası ise çalışan kişinin hamilelik nedeniyle yaklaşık 4 ay boyunca işe gidememesi dolayısıyla sigorta tarafından brüt tutar üzerinden verilen tutarı ifade ediyor. Peki, doğum parası ve rapor parası hesaplama süreci nasıl işliyor.
DOĞUM YARDIMI PARASI NASIL ALINIR?
Doğum yardımı, 2020 verilerine göre ;
İlk çocuk için 300 TL.
İkinci çocuk için 400 TL.
Üç ve daha fazla çocuk için 600 TL.
olarak ödeniyor. Çalışan da çalışmayan da doğum parası desteğinden yararlanabiliyor. Bu yardımı alabilmek için başvuru yapmak gerekiyor. Başvuru detayları ise şu şekilde;
DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU
Aşağıdaki link üzerinden indireceğiniz belgeyi doldurduktan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine teslim edebilirsiniz. Bu şekilde gereken tutar hesabınıza yatacak ve yattığı an size mesaj gelecektir.
DOĞUM YARDIMI SORGULAMA
Aynı zamanda doğum yardımı desteğinin durumunu aşağıdaki E-Devlet ekranından da sorgulayabilirsiniz.
DOĞUM SONRASI RAPOR PARASI NE ZAMAN YATAR?
Bu tutarın hesaplanması için birkaç formül bulunmaktadır. Bu formüllerden birisi şu şekilde;
Annenin doğumdan önce çalıştığı son 3 ay boyunca aldığı brüt maaşların ortalaması alınır ve elde edilen ortalama brüt ücretin üçte ikisi, annenin 30 günlük doğum izin ücreti olarak belirlenir. Bu tutarın 30'a bölünmesi ile günlük doğum izin ücreti bulunur. Günlük doğum izni ücretinin, izin süresi ile çarpılmasıyla annenin alacağı toplam doğum izni ücreti hesaplanmış olur.
Doğum parası genellikle çalışan işletmenin onay vermesiyle hesaba geçirilmektedir. Şirketin doğum izni bitene kadar onay verme hakkı vardır. Dolayısıyla doğum izninin bitmesinin akabindeki 2 hafta içerisinde tutar hesaba yatmaktadır.