600 TL ödeniyor! Tek sefere mahsus, çalışan da çalışmayan da alıyor

DOĞUM YARDIMI PARASI NASIL ALINIR?

Doğum yardımı, 2020 verilerine göre ;

İlk çocuk için 300 TL.

İkinci çocuk için 400 TL.

Üç ve daha fazla çocuk için 600 TL.

olarak ödeniyor. Çalışan da çalışmayan da doğum parası desteğinden yararlanabiliyor. Bu yardımı alabilmek için başvuru yapmak gerekiyor. Başvuru detayları ise şu şekilde;