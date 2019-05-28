İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Tillo ilc¸esi Çınarlısu köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan, “Şehit Güvenlik Korucusu Reşit Koçak 2019-07 Operasyonu’’nda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen 2 teröristen birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategoride yer alan sözde Şeyhömer dağı grubu alan sorumlusu Ferman Gabar kod adlı Naif Maral isimli tero¨rist olduğu tespit edildi.
600 bin TL ödülle Turuncu Kategoride aranan Naif Maral öldürüldü
28 Mayıs 2019 Salı - 9:13 | Son Güncelleme : 28 05 2019 - 9:23