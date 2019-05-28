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600 bin TL ödülle Turuncu Kategoride aranan Naif Maral öldürüldü

28 Mayıs 2019 Salı - 9:13 | Son Güncelleme : 28 05 2019 - 9:23

Siirt'te düzenlenen operasyonda Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategoride yer alan sözde Şeyhömer dağı grubu alan sorumlusu Ferman Gabar kod adlı Naif Maral öldürüldü.


İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Tillo ilc¸esi Çınarlısu köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca  yapılan, “Şehit Güvenlik Korucusu Reşit  Koçak 2019-07 Operasyonu’’nda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen 2 teröristen birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategoride yer alan sözde Şeyhömer dağı grubu alan sorumlusu Ferman Gabar kod adlı Naif Maral isimli tero¨rist olduğu tespit edildi.
 

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