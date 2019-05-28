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600 bin TL ödülle Turuncu Kategoride aranan Naif Maral öldürüldü

AA |  28 Mayıs 2019 Salı - 9:13 | Son Güncelleme : 28 05 2019 - 10:23

Siirt'te düzenlenen operasyonda Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategoride yer alan sözde Şeyhömer dağı grubu alan sorumlusu Ferman Gabar kod adlı Naif Maral öldürüldü.


Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik  operasyonları kapsamında Siirt'in Tillo ilçesi Çınarlısu köyü kırsalında, İl  Jandarma Komutanlığınca  yürütülen Şehit Güvenlik Korucusu Reşit Koçak 2019-07  Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
 
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu kategoride 600  bin lira ödülle aranan sözde Şeyhömer Dağı grubu alan sorumlusu "Ferman Gabar"  kod adlı Naif Maral'in olduğu tespit edildi.
 
 
 

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