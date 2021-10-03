600 bin dönüm arazi kurudu! Son 50 yılın en kurak dönemi...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yetersiz yağışların neden olduğu kuraklık, tarım arazilerini etkiledi. İlçede yaklaşık 600 bin dönüm arazi kurudu. Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay "Yüksekova, kuraklıktan çok fazla etkilendi ve etkilenmeye de devam ediyor. 50 yıl önce böyle bir kuraklığı görmüştük, bugün de aynısını yaşıyoruz" dedi.

Küresel iklim değişikliği ve yağışların azalmasıyla oluşan kuraklık, Yüksekova'da tarım arazilerini de etkiledi. Kışın kar yağışının az olduğu, ilkbaharda ise beklenen yağışları almayan ilçede kuraklık endişe verici boyutta. İlçede yaklaşık 600 bin dönüm arazi kurudu. Kuru tarım yapılan arazilerde de rekolte düştü.

'KURAKLIK HAYVANCILIĞI DA ETKİLEDİ'

Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, kuraklığın hayvancılığı da etkilediğini belirterek, "İlçemiz, kuraklıktan çok fazla etkilendi ve etkilenmeye de devam ediyor. 50 yıl önce böyle bir kuraklığı görmüştük, bugün de aynısını yaşıyoruz. İlkbahar 'bezoz' diye ektiğimiz, buğdayların yemleri ya da yem bitkilerini 3 defa sularız. Su olmadığı zaman bunlar kurur, tarlalar kuruduğu zaman elde etmiş olduğumuz ürünler azalır. Dolayısıyla hayvanlarımıza bu yemi veremeyiz. Hayvan popülasyonumuz da zayıflar. Bu entegrasyonda eğer kuraklık varsa yoncalarınızı, korungalarınızı, fillerinizi doğru biçemiyorsanız, bir katma değer yaratmıyorsanız hayvancılıkta da bu katma değer yoktur" dedi.

'ÇİFTÇİMİZ ÇOK MAĞDUR DURUMDADIR'