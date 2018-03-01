60 TL için kaplanlara yem oldu!

Çin'de giriş ücreti vermemek için hayvanat bahçesinin tellerine tırmanıp kaçak yollardan içeriye girmek isteyen adam, ailesinin gözleri önünde Sibirya kaplanları tarafından parçalanarak öldürüldü.

Çin'in Zhejiang Eyaletinin Ningbo Şehrindeki Youngor Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret eden bir adam, bilet ücretini ödememek için çitlerden tırmanınca kaplanlara yem oldu.

60 LİRA İÇİN ÖLDÜ

Zhang isimli adam, yaklaşık 60 liralık giriş biletini ödememek için Li isimli arkadaşıyla birlikte 3 metre yüksekliğindeki çitleri tırmanarak hayvanat bahçesine girmek istedi. Eşi ve çocuklarına bilet alan ancak kendisi içeriye kaçak yollardan girmek isteyen adam, Sibirya kaplanlarının olduğu kafesin içine düştü.

1 SAAT BOYUNCA KAPLANLARIN ELİNDEN ALAMADILAR

Kaplanların saldırısına uğrayan adam ailesinin gözleri önünde hayatını kaybetti. Zhang'ın cesedini kaplardan almak yaklaşık 1 saat sürerken, olay esnasında Sibirya kaplanlarından biri de vurularak öldürüldü.

Olayın cep telefonu görüntüleri, Çin sosyal medyasında viral hale geldi ancak daha sonra aşırı şiddet içeren niteliği nedeniyle internetten kaldırıldı.