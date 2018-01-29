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60. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu!

29 Ocak 2018 Pazartesi - 8:10 | Son Güncelleme : 29 01 2018 - 8:10

60. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu. Hangi adaylar ödül almaya hak kazandı. ABD'nin New York şehrinde bulunan Madison Square Garden'da düzenlenen törenle gerçekleşen 60. Grammy Ödülleri'nde kazanan isimler kimler oldu? İşte 60. Grammy Ödülleri'ne dair merak edilenler...


60. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu. James Corden’ın sunduğu 60. Grammy Ödülleri gecesine “Bruno Mars ” ve “Kendrick Lamar” damgasını vurdu. İşte 2018 yılı Grammy Ödülleri'nin sahibi olanlar...

Ünlü R&B şarkıcısı Bruno Mars, “Yılın Kaydı” ve Yılın Şarkısı” da olmak üzere toplam altı Grammy ödülü kazandı. Ödül Töreni'nde katılımcılar cinsiyet eşitsizliği ve cinsel tacizi protesto etmek için, prestijli ödül törenine beyaz gül takarak geldi.
 
Yılın Kaydı – “24K Magic” — Bruno Mars
 
Yılın Şarkısı – “That's What I Like” -Christopher Brody Brown, James Fauntleroy, Philip Lawrence, Bruno Mars, Ray Charles McCullough II, Jeremy Reeves, Ray Romulus and Jonathan Yip, söz yazarları – Bruno Mars
 
En İyi R&B Performansı- “That's What I Like” Bruno Mars
 
En İyi R&B Şarkısı – “That's What I Like” -Christopher Brody Brown, James Fauntleroy, Philip Lawrence, Bruno Mars, Ray Charles McCullough II, Jeremy Reeves, Ray Romulus and Jonathan Yip, söz yazarları – Bruno Mars
 
En İyi R&B Albümü -“24K Magic” — Bruno Mars
 
En İyi Albüm Mühendisliği – “24K Magic” – Bruno Mars
 
En iyi Rap Şarkısı – Humble -Duckworth, Asheton Hogan and M. Williams II, söz yazarları -Kendrick Lamar
 
En İyi Rap Performansı – Humble – Kendrick Lamar
 
En İyi Kısa Müzik Videosu – Humble – Kendrick Lamar
 
En İyi Rap Albümü – Damn – Kendrick Lamar

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