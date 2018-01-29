60. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu. James Corden’ın sunduğu 60. Grammy Ödülleri gecesine “Bruno Mars ” ve “Kendrick Lamar” damgasını vurdu. İşte 2018 yılı Grammy Ödülleri'nin sahibi olanlar...

Ünlü R&B şarkıcısı Bruno Mars, “Yılın Kaydı” ve Yılın Şarkısı” da olmak üzere toplam altı Grammy ödülü kazandı. Ödül Töreni'nde katılımcılar cinsiyet eşitsizliği ve cinsel tacizi protesto etmek için, prestijli ödül törenine beyaz gül takarak geldi.

Yılın Kaydı – “24K Magic” — Bruno Mars

Yılın Şarkısı – “That's What I Like” -Christopher Brody Brown, James Fauntleroy, Philip Lawrence, Bruno Mars, Ray Charles McCullough II, Jeremy Reeves, Ray Romulus and Jonathan Yip, söz yazarları – Bruno Mars

En İyi R&B Performansı- “That's What I Like” Bruno Mars

En İyi R&B Şarkısı – “That's What I Like” -Christopher Brody Brown, James Fauntleroy, Philip Lawrence, Bruno Mars, Ray Charles McCullough II, Jeremy Reeves, Ray Romulus and Jonathan Yip, söz yazarları – Bruno Mars

En İyi R&B Albümü -“24K Magic” — Bruno Mars

En İyi Albüm Mühendisliği – “24K Magic” – Bruno Mars

En iyi Rap Şarkısı – Humble -Duckworth, Asheton Hogan and M. Williams II, söz yazarları -Kendrick Lamar

En İyi Rap Performansı – Humble – Kendrick Lamar

En İyi Kısa Müzik Videosu – Humble – Kendrick Lamar

En İyi Rap Albümü – Damn – Kendrick Lamar