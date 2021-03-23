60-65 yaş arası aşı başladı mı? 60 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak? MHRS ve e devlet aşı randevusu alma…

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama süreci devam ediyor. Risk grupları baz alınarak yapılan aşılama işlemlerinden 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının aşılama süreci tamamlandı. Aşılama sırası 60-65 yaş arası bireylere geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yaş grubunun aşılanması ile ilgili yaptığı açıklamada “Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin." İfadelerini kullanınca gözler aşı randevusuna çevrildi. 60 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? MHRS ve E- devlet aşı randevusu alma…

65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının aşılama işlemlerinin tamamlandı, sıra 60-65 yaş arası bireylere geldi. Aşı hakkı tanınan vatandaşlar randevu ile ilgili aramalarını hızlandırdı. İlk kez aşı olacak vatandaşlar aşı randevularının nereden ve nasıl alınacağını araştırıyor. Peki, 60-65 yaş arası aşılama başladı mı? 60 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? İşte e-Devlet, MHRS aşı randevu ekranı...

60-65 YAŞ ARASI AŞILAMA BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta, 60-65 yaş arası bireylerin aşılanma sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gelecek haftadan (Bu hafta) itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin."

MHRS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA

Covid-19 aşı randevusu alabilmek için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) resmi internet adresini açın.

Açılan sayfada e-Devlet ile giriş yapabileceğiniz butona tıklayın ya da üye olduktan sonra siteye giriş yapın. Daha sonra açılan ekranın sağ tarafında yer alan "Hastane randevusu al" butonuna tıklayın.

"Genel Arama" seçeneğini işaretleyin.

"Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyin.

Açılan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır. Diğer yaş grupları için randevu tarihleri ilerleyen günlerde belli olacak.

E DEVLET AŞI RANDEVUSU İÇİN TIKLAYINIZ

MHRS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AŞILAR İKİ DOZ UYGULANACAK

Hastanelerde yapılacak Kovid-19 aşı uygulamalarına yönelik tedbirler ve uygulama esasları doğrultusunda, kamu, özel ve üniversitelere ait tüm hastaneler bünyesinde aşı yapılması için "Aşı Uygulama Odası" belirlendi.

Aşı uygulamaları, belirlenen kriterler dahilinde bu odalarda yapılacak.

Söz konusu inaktif aşılar, 28 gün ara ile iki doz olarak yapılacak.

Kovid-19 aşılamasıyla ilgili uygulamaya yönelik kurallar ve kılavuzlar sağlık kuruluşlarına iletilecek. Ayrıca bilgilendirme amaçlı web sayfası ve süreç yönetimi açısından bir mobil uygulama devreye alınacak. Aşının güvenli nakil süreci, uygulanması ve kayıt altına alınması dijital sitem üzerinden anlık takip edilecek.

Vatandaşlar, konumlarına göre Kovid-19 risk sıralamasını web sitesinden görebilecek.

AŞILAR NASIL YAPILACAK?

Aşı uygulama odasına her defasında sadece bir aşılanacak kişi alınacak. Aşı uygulama esnasında aşılamayla ilgili gerekli kayıtlar tutulacak. Aşı için gelen kişinin kimlik bilgileri ve randevusu kontrol edilecek.

Aşıyı uygulayacak sağlık çalışanı, kimlik bilgileri ve kişi için ayrılan aşı ile eşleştirilecek ve uygulanacak.

Günlük aşı uygulaması sonunda aşı flakonları tıbbi atığa gönderilecek.