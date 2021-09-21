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6 yıllık evlilik bitiyor! Melis Güven ile Gürkan Şerbetçi boşanıyor

21 Eylül 2021 Salı - 9:42 | Son Güncelleme : 21 09 2021 - 9:42

Altı yıllık evli olan şarkıcı Melis Güven ile sanat yönetmeni Gürkan Şerbetçi, boşanma kararı aldı.


Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre; Gürkan Şerbetçi, bir dönem klip yapımcılığını da yaptığı Melis Güven’e boşanma davası açtı.
 
İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan 'anlaşmalı' boşanma davasındaki dilekçeye göre; çift 2015 yılında Şişli Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde evlendi. Bir süre sonra aralarında anlaşmazlıklar ve fikri uyuşmazlıklar yaşanmaya başladı.
 
TAZMİNAT VE NAFAKA TALEBİ YOK
 
Boşanma konusunda anlaşan taraflar, mahkemeye bir de ‘anlaşmalı boşanma protokolü’ sundu. Protokole göre çift, birbirlerinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmayacak.

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