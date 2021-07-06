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6 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

06 Temmuz 2021 Salı - 22:20 | Son Güncelleme : 06 07 2021 - 22:21

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. İşte, 6 Temmuz Süper Loto çekilişine dair detaylar...


Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. 45 milyon TL'lik dev ikramiye sahibini buldu.
 
Bu akşamın kazandıran şanslı numaraları 21-22-28-47-48-54 oldu.  
 
Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekiliyor.
 
 

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