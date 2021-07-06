6 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. İşte, 6 Temmuz Süper Loto çekilişine dair detaylar...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. 45 milyon TL'lik dev ikramiye sahibini buldu.

Bu akşamın kazandıran şanslı numaraları 21-22-28-47-48-54 oldu.

Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekiliyor.