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6 Şubat koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

06 Şubat 2021 Cumartesi - 19:02 | Son Güncelleme : 06 02 2021 - 19:27

Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Şubat koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 649 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 897 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, son 24 saatte 137 bin 649 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 897  kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 618 olarak  açıklandı.
 
Son 24 saatte 8 bin 89 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının  sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 412 bin 505'e yükseldi.
 
Test sayısı 30 milyon 486 bin 691'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 524  bin 786, vefat sayısı 26 bin 685, ağır hasta sayısı 1337 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9,  yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1,  ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat,  filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs vefat sayısı
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