6 soruda meme dikleştirme operasyonları ve bilmeniz gerekenler!

Meme dokusu sarkan, hacim kaybeden ve emzirme sonrası genişleyen meme başı için yapılan meme dikleştirme operasyonları son yıllarda kadınların en çok tercih ettiği uygulamaların başında geliyor. Meme başı bölgesini yeniden küçültülmesini sağlayan meme dikleştirme operasyonları ile ilgili merak edilenleri anlatan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Sarper Mete ameliyattan yaklaşık 6 hafta sonra nihai sonuç alınabileceğini belirtti. Peki, Meme dikleştirme operasyonu nasıl yapılır? Meme dikleştirme kimlere yapılır? İşte bilmeniz gerekenler…

Günümüzde en çok yapılan estetik operasyonların başında meme dikleştirme ameliyatları geliyor. Meme dikleştirme operasyonu, fazla, sarkmış meme dokusu ve cildin çıkartılıp, kalan dokunun gerginleştirilmesi ile meme sarkıklığının giderilmesini sağlar. Bu işlem ile aynı zamanda özellikle emzirme sonrası genişleyen meme başı bölgesinin de yeniden küçültülüp şekillendirilmesinin sağlandığını söyleyen Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Sarper Mete, operasyonun genellikle meme implantları ile kombine edilerek aynı seansta memeye hacim de kazandırabildiklerini ekliyor.

MEME DİKLEŞTİRME OPERASYONU NASIL YAPILIR?

Meme dikleştirme operasyonunda birincil amaç pozisyonu aşağı kaymış olan meme başı kompleksinin normal pozisyonuna çekilmesidir. İkinci amaç ise meme dokusuna daha sıkı ve kalkık bir şekil verebilmektir. Kişinin memesindeki sarkma miktarına, deri fazlasına ve daha önce geçirilmiş meme ameliyatlarına bağlı olarak hastaya en uygun teknik seçilir.

Sadece meme başı üst kutbunda iz bırakan teknikten, tüm meme başı çevresinde iz bırakan teknik, lolipop şeklinde iz bırakan teknik ve ters “T” şeklinde iz bırakan tekniklerden uygun olan kullanılarak meme dikleştirme operasyonu gerçekleştirilir. İz konusu adaylar için en önemli noktalardan biridir ve herkes en az iz bırakacak yöntemi ister. Ancak önemli olan kişiye en uygun tekniğin kullanılmasıdır. Ters “T” iz gerekecek bir meme, lolipop veya meme başı çevresi iz tekniği ile ameliyat edilecek olursa çok kısa bir süre içerisinde ikinci bir düzeltme ameliyat gerekecek ve ilk başta kaçınılan ize mutlaka sahip olunmuş olunacaktır. İzler genellikle 1 yıl içerisinde kabul edilebilir bir şekilde solar. Bazı kişilerde bu süre 1 yılı da geçebilmektedir.

Meme dikleştirme operasyonu genel anestezi altında yapılan ve yaklaşık 1.5 saat süren bir cerrahidir. Ameliyat sonrası aynı gün taburcu olunabilse de hastanın bir gece müşahade altında tutulmasını öneririm. 5 gün sonra pansumanlar açılır ve kişinin duş almasına izin verilir. 6 hafta kadar ameliyat özel sütyenleri kullanmak gerekmektedir. 6 haftadan sonra normal sütyen kullanımına geçilebilir.

MEME DİKLEŞTİRME OPERASYONU İÇİN UYGUN ADAYLAR KİMLERDİR?

Sağlıklı, ağır sigara içicisi olmayan, kilosu genellikle sabit seyreden ve meme dokusu sarkan, hacim kaybeden kadınlar bu ameliyat için ideal adaydırlar. Özellikle çocuk emzirmiş çoğu kadın meme dikleştirme operasyonu için aday haline gelmektedir.

MEME DİKLEŞTİRME SONRASI EMZİREBİLİR MİYİM?

Meme dikleştirme ameliyatı konsultasyonunda en sık karşılaşılan sorulardan biri bu. Meme dikleştirme operasyonunda süt bezi kanalları korunduğu için emzirme kaybı yaşanması oldukça düşük bir ihtimaldir. Ancak bir miktar meme dokusu da çıkartılması gerekir ise süt verme kabiliyetinde azalma görülebilir.

MEME DİKLEŞTİRME OPERASYONU SONUCUNU TAM OLARAK NE ZAMAN GÖREBİLİRİZ?

Meme dikleştirme ameliyatından yaklaşık 6 hafta sonra nihai sonucun yaklaşık %80 i ortaya çıkar. Ancak kalan %20 lik değişimler aylar içerisinde meydana gelir. 6 ay ila 1 sene sonra nihai sonuç ortaya çıkmaktadır.

MEME DİKLEŞTİRME OPERASYONU AĞRILI MIDIR?

Meme dikleştirme operasyonu, diğer pek çok cerrahiye kıyasla oldukça ağrısız bir cerrahidir ve konforlu bir iyileşme süreci hastaları bekler.

MEME DİKLEŞTİRME OPERASYONU SONUCU NE KADAR SÜRER?

Meme dikleştirme cerrahisi ile alınan sonuç değişmez ancak ilerleyen zaman ile birlikte meme dokusu ve cildin yaşlanacak olması ile mutlaka şekilde değişiklikler meydana gelecektir. Ancak bu değişiklikler 10 yıllarda ortaya çıkmaktadır.