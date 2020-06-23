Galatasaray - Gaziantep FK maçında hakem Alper Ulusoy 90+13. dakikada Galatasaray kalecisi Okan Koçuk'un topu elinde 6 saniyeden fazla tutması nedeniyle çift vuruş kararı verdi. Çift vuruş kararının ardından Alper Ulusoy'un penaltı düdüğünü çalması maçın skorunu değiştirdi ve Gaziantep'in 90+15'te attığı golle Galatasaray - Gaziantep mücadelesi 3-3 bitti. Karşılaşmanın ardından gündeme 6 saniye kuralı damga vurdu. Peki, 6 saniye kuralı en son ne zaman uygulandı? Futbolda 6 saniye kuralı nedir? İşte futbolda 6 saniye kuralı hakkında merak edilenler...

Galatasaray - Gaziantep FK maçında hakem Alper Ulusoy'un 6 saniye kuralını uygulaması futbol gündemine oturdu. Galatasaray - Gaziantep karşılaşmasında hakem Alper Ulusoy 90+13. dakikada Galatasaray kalecisi Okan Koçuk'un topu elinde 6 saniyeden fazla tutması nedeniyle önce çift vuruş sonra da penaltı kararı verdi. Hakem Alper Ulusoy'un 6 saniye kuralı uygulaması Galatasaray - Gaziantep maçının skorunu belirledi. Maçın ardından Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim 'den hakem Alper Ulusoy'a tepki vardı. Peki, 6 saniye kuralı en son ne zaman uygulandı? Futbolda 6 saniye kuralı nedir? İşte futbolda 6 saniye kuralı hakkında merak edilenler...

Dün oynanan Galatasaray - Gaziantep maçında geceye 6 saniye kuralı damga vurdu. Galatasaray - Gaziantep karşılaşmasında Galatasaray kalecisi Okan Koçuk'un topu elinde 6 saniyeden fazla tutması nedeniyle hakem Alper Ulusoy çift vuruş kararı verdi. Çift vuruş kararının ardından penaltı düdüğünü çalan Alper Ulusoy'un kararı maçın skorunu değiştirdi. Maçın ardından Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den hakem Alper Ulusoy'a tepki vardı. Vermediği faulun ardından VAR hakeminin yardımıyla golü iptal eden Ulusoy'un hemen sonra çift vuruş icat ettiğini belirten Terim, 'Bugüne kadar hangi maçta çift vuruş kararı verilmiş, emeklerimize yazık oluyor.' dedi.