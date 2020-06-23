Galatasaray - Gaziantep FK maçında hakem Alper Ulusoy'un 6 saniye kuralını uygulaması futbol gündemine oturdu. Galatasaray - Gaziantep karşılaşmasında hakem Alper Ulusoy 90+13. dakikada Galatasaray kalecisi Okan Koçuk'un topu elinde 6 saniyeden fazla tutması nedeniyle önce çift vuruş sonra da penaltı kararı verdi. Hakem Alper Ulusoy'un 6 saniye kuralı uygulaması Galatasaray - Gaziantep maçının skorunu belirledi. Maçın ardından Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den hakem Alper Ulusoy'a tepki vardı. Peki, 6 saniye kuralı en son ne zaman uygulandı? Futbolda 6 saniye kuralı nedir? İşte futbolda 6 saniye kuralı hakkında merak edilenler...
Dün oynanan Galatasaray - Gaziantep maçında geceye 6 saniye kuralı damga vurdu. Galatasaray - Gaziantep karşılaşmasında Galatasaray kalecisi Okan Koçuk'un topu elinde 6 saniyeden fazla tutması nedeniyle hakem Alper Ulusoy çift vuruş kararı verdi. Çift vuruş kararının ardından penaltı düdüğünü çalan Alper Ulusoy'un kararı maçın skorunu değiştirdi. Maçın ardından Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den hakem Alper Ulusoy'a tepki vardı. Vermediği faulun ardından VAR hakeminin yardımıyla golü iptal eden Ulusoy'un hemen sonra çift vuruş icat ettiğini belirten Terim, 'Bugüne kadar hangi maçta çift vuruş kararı verilmiş, emeklerimize yazık oluyor.' dedi.
FUTBOLDA 6 SANİYE KURALI NEDİR?
6 saniye kuralı, FIFA'nın kalecilerin topu elinde tutup zaman geçirmelerini önlemek için 1998 yılında getirildi. Kurala göre; topu elle tutan kaleci topu 6 saniye içinde oyuna sokmak zorundadır. Aksi halde endirekt serbest vuruş verilir.
Aynen gol kararlarında olduğu gibi, kalecinin topu elden çıkarmasında da hakemle, ilgili yardımcı hakem göz göze gelmelidir. Kaleci, topu ceza alanı içinde elden çıkarmış ise yardımcı hakem, sondan ikinci savunma oyuncusunun hizasını almak üzere diyagonaldeki yerine doğru koşmalıdır.
Bu işlem uygun durumlarda yapılmalıdır. (Örneğin son savunma oyuncusu ceza sahasına yakın olduğunda.) Ofsaydın değerlendirilmesi önceliklidir.
Kalecinin topu elden çıkarması esnasında, topun elle ceza alanı dışına bariz bir şekilde taşınması halinde, yardımcı hakem bayrağını kaldırarak elle oynandı işareti yapmalıdır.
Eğer bir kaleci topu 6 saniyeden daha fazla bir süre elinde tutarsa, hakem bu hareketi vakit geçirme olarak değerlendirmeli ve endirekt serbest vuruşa karar
vermelidir.
6 SANİYE KURALI EN SON NE ZAMAN UYGULANDI?
Son uygulanan çift vuruş kuralında Galatasaray, Sivasspor'a karşı gol atmıştı.