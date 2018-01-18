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6 öğretmen gözaltına alındı

AA |  18 Ocak 2018 Perşembe - 21:19 | Son Güncelleme : 18 01 2018 - 21:19

Amasya'nın Merzifon ilçesinde aralarında meslekten ihraç edilen ve açığa alınan öğretmenlerin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.


Amasya'nın Merzifon ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.  Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibat halinde bulundukları öne sürülen bazı zanlılar hakkında gözaltı kararı verildi.  Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.  Operasyonda meslekten ihraç edilen ve açığa alınan öğretmenlerin de aralarında olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

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