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6 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu

06 Ocak 2021 Çarşamba - 22:31 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 22:31

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 95 milyon 55 bin 471 TL. Sayısal Loto nasıl oynanır?


Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 95 milyon 55 bin 471 TL. 06 Ocak 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar -1-32-60-62-63-74- ve joker: 20 oldu. İşte, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
 
6 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi saat 21.30'da gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı olarak www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla izlenebilecek. Çekiliş sonucuna göre, 6 ile 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.
 

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Çılgın Sayısal Loto 6 Ocak Çarşamba
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