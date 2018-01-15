6 milyon kişiyi ilgilendiren 3 istek

Yüksek komisyon oranları yüzünden restoran sahiplerini isyan ettirip boykot noktasına kadar getiren yemek kartlarına yönelik yeni düzenleme geliyor. Bakanlığın üzerinde çalıştığı yeni mevzuatın yakın zamanda açıklanması beklenirken, 6 milyon kullanıcıyı yakından ilgilendiren yemek kartları ile ilgili restoran sahiplerinin ise yeni mevzuattan beklentisi 3 başlık altında toplanıyor.

Türkiye’deki 200 bine yakın işletme ve 6 milyona yakın kullanıcıyı yakından ilgilendiren yemek kartlarındaki yüksek komisyon oranları yüzünden geçtiğimiz günlerde kazan kaldıran restoranların grev kararını bakanlık son anda devreye girip ertelemişti. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı erteleme kararının ardından yemek kartlarına yönelik çalışma başlattı. Her iki tarafı da dinleyen Bakanlığın bu ay içerisinde taraflar ile masaya oturup yeni düzenlemeyi açıklaması bekleniyor.

Bakanlığın yeni düzenlemeye yönelik açıklaması beklenirken 200 bine yakın işletmenin yeni mevzuattan beklentisi ise 3 başlıkta toplanıyor; iskontolar iptal edilsin, komisyonlar yüzde 3,5’i geçmesin ve yemek çekleri amaç dışında kullanılmasın.

PASTAYI 3 FİRMA PAYLAŞIYOR

Türkiye’de hali hazırda faaliyetini sürdüren 6 yemek kartı şirketi bulunuyor. Bunların arasında yemek kartı pastasının büyük bir bölümünü 3 büyük yemek kartı markası paylaşıyor. Söz konusu kurumların işletmelerden aldığı komisyon oranları ise yüzde 12’lere kadar varıyor. Bu da işletmelerin karlılığını büyük ölçüde düşürerek sıkıntıya girmesine hatta kapanmalara kadar giden sonuçlara yol açıyor.

Yemek kartı boykotunda 200 bin işletmenin 3 isteği bulunuyor.

MERAKLA BEKLENİYOR

Yemek kartındaki komisyon oranlarıyla ilgili gelinen son nokta ile ilgili konuşan Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl bakanlığın toplantı tarihi ile ilgili ‘’Şuan için net bir tarih belirlenmedi. Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkçi bu toplantının 2018’nin ilk çeyreğinde gerçekleştirileceği yönünde açıklama yapmıştı. Bu toplantıyı bizlerde merakla bekliyoruz.’’ dedi.

KAPANMALAR OLUR

Yemek kartı firmalarına yüzde 3.5-4 komisyon vermeye razı olduklarını aksi halde pek çok işletmenin bu sistemden zarar ederek kapanma noktasına gelebileceğine dikkat çeken Bingöl, sistemin gerek sektör için gerekse ülke ekonomisi açısından varlığını da sürdürebilmesini önemsediklerinin altını çizdi.

KARIN YÜZDE 40’I GİDİYOR

Yemek kartlarındaki komisyon oranlarının yüzde 12’lere kadar çıktığını da vurgulayan Bingöl, bu yüzde 12’lik oranın işletmelerin cirolarından alındığını belirtti. Bingöl yüzde 12’lik komisyonun karın yüzde 40’ı anlamına geldiğine de dikkat çekerek dünya genelinde bir iki ülke dışında, geçerli olan oranın kendilerinin de talep ettiği yüzde 3-4 şeklinde olduğunu söyledi.

MASADAKİ 3 TALEP!

Yeni mevzuatı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın belirleyeceğinin de altını çizen Bingöl, kendi taleplerinin bir kanun çıkarılması yönünde olduğunu belirterek, bizzat Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’ye sunduğu çözüm dosyasında yer alan çözüm önerisini şu sözlerle açıkladı;

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin (sıra no:382) yemek çekleri kullanımıyla ilgili 1.maddesinin 2. bendinde; yemek çekleri, işverenlerce istihdam edilen personelin yemek ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacaktır, ibaresine “yemek çeki firmalarınca, yemek çeki/yemek kartı kullanan firmalara iskonto verilemez. Restoran ve lokantalar tarafından yemek çeki firmalarına verilen komisyon %3,5 oranını geçemez ve yemek çekleri amaç dışı kullanılamaz”, hükmünün eklenmesi.

Kaynak: Yenişafak