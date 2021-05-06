6 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 9 milyon 452 bin 696 TL. 6 Mayıs 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -5-12-37-42-44-60- oldu.
6 MAYIS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirildi. Çekilişi canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden ve Milli Piyango Online üzerinden çekilişi canlı olarak izledi. Çekiliş sonrası 6 bilen çıkmadı ve ikramiye sonraki çekilişe devretti.