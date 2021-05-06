6 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 9 milyon 452 bin 696 TL.

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 9 milyon 452 bin 696 TL. 6 Mayıs 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -5-12-37-42-44-60- oldu.

6 MAYIS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI