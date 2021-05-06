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6 Mayıs koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

06 Mayıs 2021 Perşembe - 19:51 | Son Güncelleme : 06 05 2021 - 20:22

Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Mayıs koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 253 bin 382 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 388 kişinin testi pozitif çıktı, 304 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 253 bin 382 Kovid-19 testi  yapıldı, 22 bin 388 kişinin testi pozitif çıktı, 304 kişi yaşamını yitirdi, hasta  sayısı 2 bin 401 oldu.
 
 
Son 24 saatte 37 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da  karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 626 bin 799'a yükseldi.
 
Test sayısı 48 milyon 712 bin 606'ya ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 977  bin 982, vefat sayısı 42 bin 187, ağır hasta sayısı 3 bin 378 oldu.
 
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2,  yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2  ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat,  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
 

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs vefat sayısı
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