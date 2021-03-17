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6. kez maskesiz yakalanınca olanlar oldu: Yine unutmuşum hacı abi

DHA |  17 Mart 2021 Çarşamba - 22:05 | Son Güncelleme : 17 03 2021 - 22:05

Çorum'da, daha önce 5 kez maskesiz yakalandığı anlaşılan kişiye cezai işlem uygulandı. Maske takmadığı için altıncı kez ceza yiyen kişi "Yine maske takmayı unutmuşum hacı abi." diyerek kendini savundu.


Polis ekipleri, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında cadde ve sokaklarda maske ve mesafe denetimi gerçekleştirdi.
 
Kentin en işlek bölgesi Hürriyet Meydanı'ndaki denetimler sırasında sokağa maskesiz çıkan kişi, polisleri görünce maskesini taktı.
 
5 kez daha maske takmadığı için ceza almış
 
Bu kişiye polis ekipleri cezai işlem uygulamak istedi. Yapılan incelemede kentte daha önce 5 kez maske takmadığı için ceza kesildiği belirlenen kişiye altıncı kez para cezası uygulandı.
 
Cezai işlem makbuzunu imzalayan kişi, “Yine maske takmayı unutmuşum hacı abi” diyerek kendini savundu.
 
Ekipler gün boyu denetimlerini sürdürüp, tedbirlere uymayanlara cezai işlem uyguladı.

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Çorum maskesiz ceza
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