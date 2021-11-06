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6 Kasım koronavirüs tablosu! İşte yeni hasta ve vefat sayısı

06 Kasım 2021 Cumartesi - 20:22 | Son Güncelleme : 06 11 2021 - 20:37

Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Kasım koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 326 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 474 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.


Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
 
Buna göre, son 24 saatte 358 bin 326 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin  474 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı  ise 30 bin 584 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,19,  birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,59 olarak kayıtlara geçti.
 
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 117 milyon 311 bin 720  doza yükseldi.
 
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek  olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.
 
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise  Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve  Bayburt olarak sıralandı.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı  açıklamada, "Hedeflediğimiz aşı başarısına ulaşabilmiş değiliz. Aşı kararsızlığı  bunun önemli nedenleri arasında. İlk dozu olmayanlar ve ikinci dozu erteleyenler  konuyu sürüncemede bırakmayıp ciddiyetle ele almalı. Bilgi kaynağımız bilim  insanları, yüzde 79'un kararıysa hepimize örnek olmalı." ifadelerini kullandı.
 

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Sağlık Bakanlığı 6 Kasım koronavirüs tablosu vefat sayısı
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