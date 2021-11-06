6 Kasım koronavirüs tablosu! İşte yeni hasta ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Kasım koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 326 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 474 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 358 bin 326 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 474 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 584 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,19, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,59 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 117 milyon 311 bin 720 doza yükseldi.

Amasya, Muğla, Kırklareli, Balıkesir, 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu Osmaniye , Çanakkale, Eskişehir Zonguldak ve Edirne oldu.

Batman, Diyarbakır, Siirt, Bitlis, En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa Muş , Bingöl, Mardin Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.