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6 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

AA |  12 Ocak 2018 Cuma - 15:04 | Son Güncelleme : 12 01 2018 - 15:05

Altı ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonlarında 22 kişi gözaltına alındı


Malatya merkezli altı ilde yürütülen Fetullahçı Terör  Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada 22 kişi  yakalandı.
 
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Malatya,  Bingöl,  Elazığ, Erzincan, Mersin ve Trabzon'da önceden belirlenen 25 adrese İl  Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü  ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.
 
Aralarında terör örgütü ile iltisaklı eğitim kurumlarında çalışmış ve  halen özel eğitim kurumlarında aktif çalışan, aralarında askeri mahrem  yapılanması içerisinde olduğu tespit edilen ayrıca ByLock kullandığı öne sürülen  şüpheli 22 kişi gözaltına alındı.
 
Soruşturma kapsamında aranan bir zanlının ise yurt dışında olduğu  tespit edildi. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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