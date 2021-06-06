6 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Sisal Şans oyunlarından Süper Loto, haftanın üç günü millipiyangoonline'da yer alıyor. Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşen Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Süper Loto'da büyük ikramiye 25 milyon 935 bin 770 TL. 6 Haziran 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -4-16-29-32-34-46- oldu. İşte, 6 Haziran Süper Loto çekilişine dair detaylar...
6 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango Online'da yer alan detaylara göre haftanın son çekilişi saat 21:30'da gerçekleştirildi. www.millipiyangoonline.com adresinden çekilişleri canlı olarak takip etmek mümkün. Çekiliş sonrası 6 bilen çıkmadı ve yeniden ikramiye sonraki çekilişe devretti.