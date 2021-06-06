07 Haziran 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.447 0.98 ALTIN 524,410 -0.49
CANLI BORSA
TÜMÜ

6 Haziran Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu!

06 Haziran 2021 Pazar - 20:41 | Son Güncelleme : 06 06 2021 - 20:41

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye 1 milyon 304 bin 433 TL. İşte, 6 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama...


Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu çekilişi, Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü gerçekleştiriliyor. Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye 1 milyon 304 bin 433 TL. 6 Haziran 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -7-14-25-28-32- ve +6 oldu.
 
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Haftanın son Şans Topu çekilişi yapıldı. Saat 20:00'de gerçekleştirilen çekiliş ardından sonuçlar merak konusu oldu. Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye sonraki çekilişe devretti.
 

ETİKETLER

Şans Topu çekiliş ikramiye
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.