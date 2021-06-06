6 Haziran Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu!

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu çekilişi, Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü gerçekleştiriliyor. Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye 1 milyon 304 bin 433 TL. 6 Haziran 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -7-14-25-28-32- ve +6 oldu.
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Haftanın son Şans Topu çekilişi yapıldı. Saat 20:00'de gerçekleştirilen çekiliş ardından sonuçlar merak konusu oldu. Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye sonraki çekilişe devretti.