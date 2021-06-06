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6 Haziran koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

06 Haziran 2021 Pazar - 19:41 | Son Güncelleme : 06 06 2021 - 19:57

Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Haziran koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 827 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 827 Kovid-19 testi  yapıldı, 5 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi yaşamını yitirdi, hasta  sayısı 482 olarak kayıtlarda yer aldı.
 
Ağır hasta sayısı 1096 oldu, 6 bin 3 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya  karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 160 bin 774'e yükseldi.
 
 
Test sayısı 55 milyon 455 bin 452'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 287  bin 980, vefat sayısı 48 bin 164 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8,  yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8,  ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
 

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