04 Eylül 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.469 -0.71 EURO 9,9070 0.57
USD 8,3160 0.51 ALTIN 488,440 1.43
CANLI BORSA
TÜMÜ

6 fakültenin adı değişti

AA |  04 Eylül 2021 Cumartesi - 7:43 | Son Güncelleme : 04 09 2021 - 7:45

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesinin kurulması ve bazı fakültelerin adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre,  Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi  kuruldu.
 
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine bağlı İktisadi ve İdari  Bilimler Fakültesinin adı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Antalya  Bilim Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri  Fakültesi, Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin adı  Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat ve Tasarım  Fakültesinin adı Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İstanbul Rumeli  Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa  Bilimleri Fakültesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Sağlık Bilimleri  Fakültesinin adı Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak  değiştirildi.
 

ETİKETLER

alanya fakülte üniversite erdoğan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.