6 Eylül alarmı... Okullar açılıyor! Milyonlarca kişi merak ediyordu, zorunlu

Okulların açılmasına 2 hafta gibi kısa bir süre kaldı. Bununla birlikte harekete geçildi ve hazırlıklar başladı. Öğrencilerle temas halinde olan herkes için aşı zorunlu oldu. Milyonlarca velinin kafasında ise okul servislerine ilişkin soru işaretleri bulunuyor. Bu yıl okul servisleri nasıl olacak? Servis şoförlerinin ve çalışanlarının aşı durumu nasıl? Uzmanlar servisler için hangi uyarılarda bulunuyor? Okul servislerinde hangi önlemler alındı? İşte okulların açılmasına 2 hafta kala son durum...

Koronavirüs salgını yüzünden ciddi aksamaların yaşandığı milli eğitim de okullar 6 Eylül’de açılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı da Sağlık Bakanlığı ile yaptığı ortak çalışma ile "COVID-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"ni güncelledi. Buna göre öğretmenler başta olmak üzere kantin çalışanı, memur gibi aşı olmayan okul çalışanlarına haftada en az 2 defa PCR testi zorunlu oldu.

SERVİSLERDE DURUM NASIL?

Çoğunluğu 16 kişilik olan araçlarda 'tek koltuk' kullanımı gibi zorunluluk bulunmuyor.

TÜM KOLTUKLAR KULLANILACAK

Uzmanların "Mümkünse kapasite düşürülmeli" uyarısına rağmen, maliyet artışı gibi sebeplerden dolayı araçlar tam kapasiteli hizmet verecek.

Rehberde; okul servis şoförleri ve yardımcı personeli için de 'tavsiye' kararı var. Açıklanan rehberde servis çalışanları için "tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerilir" deniliyor. Ancak aşı zorunluluğu olmamasına rağmen servis odaları şoför ve araçta bulunacak diğer personelin aşı olmasını sağlamak için harekete geçti.

ELMADAĞLI: BİR AYDIR HAZIRLIKLARIMIZ SÜRÜYOR ŞOFÖRLERİMİZ AŞILARINI OLDU

Bir ay öncesinden okul hazırlıklarına başladıklarını belirten Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Gerek şoförlerimiz gerekse araçta bulunacak personelimiz için aşı olmaları konusunda teşvikimiz sürüyor" dedi.

Servisçilerin büyük bir bölümünün çift doz aşı yaptırdığını belirten Elmadağlı, sektör olarak 'yeniden bir kapanma' süreci ile karşılaşmak istemedikleri için bu konuda bir hayli titiz davrandıklarını söyledi. Araçlarda da hijyen konusunda gerekli önlemlerin alındığını belirten Elmadağlı "Son bir aydır personelimizi teşvik etmek açısından yoğun bir çaba sarf ettik. Bugün de bir kez daha arkadaşlarımızı uyardık. Aşılarını olmalarını istiyoruz. Yeni bir kapanmayı kaldıramayız. Elimizden gelen tüm önlemlerimiz aldık ve alacağız. Herkes aşısını olmalı ki yeni sıkıntılarla karşılaşmayalım" diye konuştu.

İSTANBUL'DA SERVİS ARACI VE ŞOFÖR BULMAKTA SIKINTILAR VAR

Servis şoförleri ve 'servis ablası' olarak adlandırılan yardımcı personeller için aşı zorunluluğu getirdiklerini ve öğrencilerle temas halinde olacak herkesin çift doz aşılı olacağını belirten İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği Başkanı Turgay Gül ise 'sorunun' başka bir boyutuna değindi.

İstanbul'da geçtiğimiz yıl eylül ayında 21 bin servis aracı bulunduğunu hatırlatan Gül "Geride bıraktığımız yılda okul servisleri çalışamadı. Bu yüzden sektörden çıkışlar oldu. Birçok şoför işi bıraktı. Birçoğu da personel servis taşımacılığı gibi sektördeki başka yerlere geçiş yaptı. Birçok plaka araçsız şekilde, açıkta bekletiliyor. Ekonomik nedenlerle aracını plakasını satan kişilerin de geri dönmeleri de zor" diye konuştu.

Olası bir yeniden kapanma durumunda okul servislerinde çok daha ciddi sıkıntıların yaşanabileceğini belirten Turgay Gül "Şu anda sorun yok. Ancak olası bir vaka patlamasında gerek şoför gerekse yardımcı personelin ikamesi açısından çaresiz kalabiliriz. Ümidimiz vaka artışının yaşanmaması" dedi.

SERVİSÇİLERİN TALEPLERİ

Tüm bu sebeplerden dolayı 'kaliteli' iş gücü kaybı yaşadıklarını belirten Gül "KDV oranı ile ilgili düzenleme yapılıp sektöre destek verilmesini istiyoruz. Şoförün SSK ödemesi ile ilgili de destek beklentimiz var. Yine motorlu taşıt vergilerinin okul servislerinden alınmaması, araç ve akaryakıt alımlarında da sektörümüze destek istiyoruz" diye konuştu.

PROFESÖR BALIK: MASKELER ASLA ÇIKMAMALI

Prof. Dr. İsmail Balık, çocuklar arasında enfeksiyonun bulaşması açısından en riskli yerlerin başında sınıflardan da önce servislerin geldiğini hatırlattı ve delta varyantı konusunda uyardı. Velilere seslenen Balıkşunları kaydetti:

"Özellikle küçük yaş çocuklar servislerde konuşacaklar, belki de bağırıp çağıracaklar. Böyle bir ortamda çocuklardan bir ya da ikisi maskesini doğru takmamışsa, servisteki yolculuk boyunca bulaş riski artacaktır. Şimdi bir de hayatımıza delta varyantı girdi. Bu varyant çocuklarda da neredeyse yetişkinler kadar kolay tutunabiliyor. 12 yaş altı çocuklarda yetişkinlere göre hafif geçiriliyor olsa da 12 yaş üstü çocuklar oldukça ağır geçirebiliyor. En önemlisi de yetişkinler kadar da virüsü alıp başkalarına yayabiliyorlar."

'RİSKLİ GRUPTAKİ ÇOCUKLAR DA MUTLAKA AŞILANMALI"

"15 yaş altı çocuklarda da riski grubunda olan varsa onların da mutlaka aşılanmaları gerekiyor. Ama yaş fark etmeksizin her çocuğun servis içinde maskelerini sürekli takmaları şart. Burada servis içindeki çocuklardan sorumlu olan personele de çok önemli işler düşüyor. Örneğin çocuklardan biri maskesini takmıyorsa bu kişi hemen uyaracak, çocukları sık sık kontrol edecek ve araç içinde çocukların birbiriyle diyalog halinde olmasından çok fazla konuşulmamasına dikkat edecek. Çünkü bu durum riski artıran unsurların başında geliyor.”

"SERVİSLERDE ÇOCUKLAR YİYİP İÇMEMELİ"

Doç. Dr. Ümit Savaşçı da 'servisler maliyetleri açısından araçta çok boş koltuk bırakmak istemeyecektir' görüşünde. Savaşçı ayrıca böylesi bir durumda çocukların mutlaka maskelerini asla burun altına indirmemeleri konusunda uyarılmasını ve denetlenmesini istedi:

"Çocukların servislerde bir şey yiyip içmemelerini öneriyorum. Su içerlerse de hemen tekrar maskelerini takmaları gerekiyor. Maske çok ama çok önemli… Onun dışında servise iniş binişlerde de el dezenfektanı kullanmaları şart. Ayrıca araçlardaki tutacak yerlere de mümkünse dokunmamaları gerekiyor, eğer dokunmak zorundaysa el dezenfeksiyonu kullanmaları şart."

AŞI OLMAK İSTEMEYEN SERVİS ŞOFÖRLERİ DE PCR TESTİ VERMELİ

Servis şoförü ve servis içindeki görevli kişilerin mutlaka aşı olmaları gerektiğini hatırlatan Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Eğer aşıyı reddediyorlarsa onların da tıpkı okuldaki personel gibi PCR testi vermeleri gerekir" diye konuştu.

Savaşçı şunları vurguladı:

"Okullara öğretmenler, idari, güvenlik, temizlik ve yemek personelleri için önceliğimiz aşı… Ama aralarında ne yazık ki bunu reddedenler var. Alınan kararla da hafta da iki kez PCR örneğinin verilmesi şart koşuldu. Tabii bu durum çok zahmetli bir olay… Ayrıca örnek verilen yerlerden de az da olsa bulaş riski söz konusu olabilir. Buna ek olarak servis şoförlerinin de mutlaka aşılanması şart. Eğer onlar da olmuyorsa bu uygulamaya dâhil edilmeliler. PCR testlerini vermeleri gerekiyor ve herhangi bir belirti olursa test vermeden servise çıkmamalılar"

"PCR TESTİ YOLUNDA RİSK YÜKSEK"

Prof. Dr. İsmail Balık da servis görevlilerinin öncelikle aşı olmaları gerektiğini eğer olmuyorsalar haftada iki kez uygulanacak PCR zorunluğuna uymaları gerektiğini söylüyor ve test vermenin riski azaltmadığının altını çiziyor.

"Servis şoförleri, servis içinde görevli personel, öğretmenler vs. Bu insanların birçoğu test vermeye toplu taşımayla gidecekler. Yalnız şöyle bir durum var, hastane ya da hastane çevresine giden toplu taşıma araçlarından virüs alma riskleri, diğer bölgelere giden toplu taşımalardan daha fazla… Sağlık Bakanlığı , hastanelerde belirtisi olanla, sadece zorunlu PCR testi yaptırmaya gelenlerin yerlerini ayırsa bile toplu taşımada bu insanlar yine riske maruz kalacaklar. Bu nedenle en etkili ve kesin çözüm herkesin aşılarını olması…"

"SERVİSLERDE KLİMA AÇILMAMALI"

Okul servislerindeki 'havalandırma' sistemi de uzmanların dikkat çektiği bir diğer husus.

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Mümkünse servislerde doğal havalandırma dediğimiz pencereleri açık tutmak önemli" derken, Prof. Dr. İsmail Balık da "Eğer camlar kapalıysa ve klimayı açarak havanın temizlendiği düşünülüyorsa bu çok yanlış. Klimalar aracın her tarafına virüsün yayılmasını artırıyor. Bu nedenle klima yerine pencerelerin açılması daha doğru. Asıl önemli olansa servis olarak kullanılan aracın her gün korona kurallarına uygun şekilde temizlenmesi" diye konuştu.

OKUL SERVİSLERİNDE HANGİ ÖNLEMLER ALINDI?

Büyük bir kısmı 16 kişilik olan okul servislerinde uygulanacak koronavirüs önlemleri şu şekilde:

* Şoförler ve yardımcı personelin çift dozu aşı olmaları teşvik edilecek

* Çocuklar arabaya bindiği zaman ellerinin dezenfekte edilmesi sağlanacak

* Asla 'maskesiz' öğrenci araca alınmayacak

* Servislerde yedek maske bulundurulacak

* Öğrencilerin hep aynı koltukta oturmaları sağlanacak

* Klima yerine camların açılması sağlanacak

İsmail Sarı/Hürriyet