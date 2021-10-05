6 Ekim tatil mi? İstanbul’un Kurtuluşu 6 Ekim resmi tatil mi, İstanbul’da okullar tatil mi?

6 Ekim 2021 resmi tatil mi, 6 ekim okullar tatil mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İstanbul’un Kurtuluşu 6 Ekim’de okulların tatil olup olmayacağı öğrenciler tarafından sorgulanıyor.

6 Ekim tatil mi, sorusu İstanbul'un kurtuluş tarihi olduğu için İstanbul’daki öğrenciler tarafından soruluyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıllarda merak edilen soruya yanıt verilmişti. Peki, İstanbul’un kurtuluşu resmi tatil mi, 6 Ekim okullar tatil mi?

6 Ekim 2021 resmi tatil mi, okullar tatil mi?

6 Ekim 2021 resmi tatil değildir. Resmi tatil olmadığı için okullar da tatil değildir. Söz konusu konu hakkında daha önce yapılan açıklamada “6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili olarak okullarımızın tatil olup olmadığı hakkında tereddüde düşüldüğü görülmüştür. 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu ile ilgili planlanan törenler icra edilmekle birlikte aynı gün tüm okullarımız eğitim öğretime devam edecektir.” ifadeleri kullanılmıştı.