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6 Ekim koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

06 Ekim 2021 Çarşamba - 19:36 | Son Güncelleme : 06 10 2021 - 20:06

Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Ekim koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 64 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi.


Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
 
Buna göre, son 24 saatte 358 bin 64 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 438  kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise  31 bin 413 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta  ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,53,  birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,46 olarak kayıtlara geçti.
 
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 111 milyon 391 bin  198'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 312 bin 875  doz aşı uygulandı.
 
En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il,  Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Edirne, Osmaniye Balıkesir ve Burdur oldu.
 
En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise  Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve  Bayburt olarak sıralandı.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı  paylaşımda şunları kaydetti:
 
"Vaka sayıları neden düşmüyor? Sebeplerden üçü: Toplumsal hareketlilik  çok arttı. Dışarıda, ortak mekanlarda tedbire önem verilmiyor, hastalığın yayılma  ortamları çok fazla. Toplum bağışıklığını henüz sağlamış değiliz. Ne yapmalıyız?  Tedbirlere uymalı, aşılarımızı tamamlamalıyız."

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Sağlık Bakanlığı 6 Ekim koronavirüs koronavirüs tablosu
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