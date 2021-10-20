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6 bin 810 liraya yükseliyor! Ücretler belli oldu, yüzde 69,4 artış...

AA |  20 Ekim 2021 Çarşamba - 11:42 | Son Güncelleme : 20 10 2021 - 12:04

Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Bakanlık tarafından açıklandı. Zam geliyor. Ücretler 6 bin 810 TL'ye yükseliyor. Artış oranı yüzde 69,4. Milli Eğitim Bakanlığı tek tek açıkladı. Okulların 2022 yılı pansiyon ücretleri belirlendi. Bu yıl 4 bin 20 lira olan pansiyon ücretleri 2022'de yüzde 69,4 artışla 6 bin 810 liraya yükselecek.


Yeni ücretler belli oldu. Milyonlarca kişi bekliyordu. Yüzde 69,4 fiyat artışı ile 6 bin 810 liraya yükseldi. 
 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim  kurumlarının pansiyon ücretlerinde yeni yılda ilköğretim özel eğitim okullarında  yüzde 69,4, diğer ilköğretim ile ortaöğretim kurumlarında yüzde 12,9, mesleki  eğitim kurumlarında ise yüzde 12,8 artış olacak. 
 
2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden  yapılan derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim  okullarında gelecek yıl yüzde 12,9 artışla 4 bin 540 liraya yükselecek.
 
Mesleki-teknik okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan  okulların pansiyon ücretleri de yüzde 12,8 artacak ve 5 bin 100 liraya çıkacak.  Bütçe kanunu teklifinde, gelecek yıl ilköğretim kapsamındaki özel eğitim  okullarında pansiyon ücretleri okul türlerinde ayrı bir kalem olarak belirtildi.  Böylelikle bu yıl 4 bin 20 lira olan pansiyon ücretleri 2022'de yüzde 69,4  artışla 6 bin 810 liraya yükselecek.
 
  
 
   

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