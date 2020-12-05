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6 aylık hamileydi! Koronavirüsten yaşamını yitirdi...

DHA |  05 Aralık 2020 Cumartesi - 17:18 | Son Güncelleme : 05 12 2020 - 17:18

Kocaeli'de 6 aylık hamile Nur Yavuz (27), koronavirüsten yaşamını yitirdi. Yavuz, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.


Kocaeli'de yaşayan evli 1 çocuk annesi, 6 aylık hamile Nur Yavuz, rahatsızlanınca 15 Kasım'da Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Yavuz, evde tedavi görmeye başladı.
 
Ancak durumu ağırlaşan Yavuz, Kocaeli Derince Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak entübe edildi. Yaklaşık 17 gün tedavi gören Nur Yavuz, 2 Aralık'ta karnındaki 6 aylık bebeğini kaybetti. Dün durumu daha da ağırlaşan Yavuz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 
Nur Yavuz'un cenazesi getirildiği memleketi Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde koronavirüs tedbirleriyle toprağa verildi.
 

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Kocaeli hamile Koronavirüs
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