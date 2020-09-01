6 ayın sonunda av sezonu açıldı tezgahlar balık doldu! İşte ilk fiyatlar...

Denizlerde 6 aylık aranın ardından av sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlar şenlenirken, ilk gün en çok satılan balık sardalye oldu. Hamsi ilk günde el yakarken, kilosu 35 ile 40 lira arasında satıldı. Samsun'da ise balıkçılar, bol avlanan palamudun tanesini 10 liradan satışa sundu. Öte yandan İstanbul'da ise palamut (5'li) 55 TL'den satışa sunuldu.

Tekneler 7,5 ay süreyle denizlerde olacak. Bilecik 'te ilk günlerde vatandaşlar balığa yoğun ilgi gösterirken kentte en çok satılan balık sardalye oldu.

Bilecik'te balıkçılık yapan Batuhan Acar, 1 Eylül itibari ile sezonun açıldığını anlatarak, “Yeni sezonun açılmasını uzun zamandır bekliyorduk. Virüsten dolayı 6 ay gibi bir süre. Şu anda fazla taze balık çeşidimiz bulunmakta, ilk gün olduğu için. Şuan için fiyatlar biraz yüksek ama ilerleyen günlerde düşüşe geçer.

Şuan yağmur ve karın yağmasının ardından balıklar daha da yağlanır ve güzelleşir. Şuan için en yağlı balığımız sardalye ve en çok satılan balıkta o şuan. Kilosunu 20 liradan satıyoruz, ve yerli Çanakkale sardalyesi. Bu balığın şuan ızgarası güzel olur, lezzetlidir. Sardalyenin yanı sıra levrek, çupra var” dedi.

Hamsi 35-40 liraya satılıyor

Batıhan Acar, ilk günde hamsinin fazla olmadığı anlatarak, “Hamsiyi ilk günden pek çok olmadığı için şu anda hamsiyi 40 lira ile 35 lira arası satıyoruz. Palamut’un bu sene çok olduğu söyleniyor. İnşallah doğrudur, devamı gelir.

Hatta şuan biraz ufak, 350-400 gram civarında olanları 15 liradan satıyoruz. Fiyatlarımız geçen sene normaldi. İnşallah bu sene daha uygun ve daha bol bereketli bir balıkçılık olur. Halkımız da güzel balıklar yer” dedi.

Karadeniz'de ilk avda palamut, yüz güldürdü

Samsun'daki balıkçılar,bol avlanan palamudun tanesi 10 liradan satışa sunuldu. yeni av sezonun başlamasıyla ağlarını balıkla doldurdu. Balıkçı tezgahları şenlenirken, bol avlanan palamudun tanesi 10 liradan satışa sunuldu.

Denizlerde yeni av sezonunun 1 Eylül günü başlamasıyla birlikte Karadeniz li balıkçılar da 'vira bismillah' dedi. Balıkçı ağlarını ilk avda çoğunlukla palamut balığı doldurdu.

Palamuttaki bolluk balıkçıların yüzünü güldürdü. Samsun 'da balıkçı tezgahları, bugün avlanan balıklarla doldu. 300 gram palamut tanesi 10 lira, istavrit kilosu 20, mezgit 25, barbun 30, kalkan ise 150 liradan tezgahlarda yer aldı.

30 yıllık balıkçı olan Ahmet Aydemir, sezonun güzel başladığını belirterek, "Yeni sezonun ilk gününde palamut bol var. Geçen sene hiç olmamıştı palamut. İstavrit ve mezgit de var şükürler olsun. Sezon gayet iyi başladı. Vatandaş ucuz balık yiyecek inşallah. Tahminlerden daha güzel bir av oldu. Fiyatlarda gayet uygun. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz" dedi.

Yeni sezonun iyi başladığını dile getiren balıkçı İsmail Balcı ise "Gece yasak kalktıktan sonra tekneler ağlarını denize bıraktılar. İlk av gayet güzel oldu. Bereketliyle tezgahlarımız doldu şenlendi, mutluyuz bu durumdan. Güzel balık çıktı. Bu yıl palamut bol olacak gibi gözüküyor. Bu sezon balık bol olur, diye düşünüyorum" diye konuştu.