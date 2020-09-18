6 aydır kayıp olan balerin ile ilgili flaş iddia!

Dünyaca ünlü Bolşoy Tiyatrosu'ndan, altı yıldır kayıp olan bir balerinin, uygunsuz ve çıplak fotoğrafları nedeniyle şantaja maruz kaldığı, ardından da öldürülerek vücudunun sülfürik asitte parçalandığına inanılıyor.

Rus dedektiflerin, altı yıl önce 25 yaşında olan dansçı Olga Demina'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili uzun süredir sürdürdüğü cinayet davasında yeni bir ipucunu araştırdıkları bildirildi.

Genç balerinin erotik fotoğrafları nedeniyle şantaja maruz kaldığı, daha sonra da öldürüldüğüne inanılıyor.

Dansçının 'menajeri' ve 'sevgilisi' olduğu bilinen 40 yaşındaki Malkhaz Dzhavoev, mülteci kılığında Rusya 'dan kaçtığı Almanya 'dan Interpol emriyle iade edildikten sonra 2017 yılında Moskova 'da tutuklanmıştı.

Son olarak, balerin Olga Demina'nın erkek arkadaşı Alexey Fetisov'a ait bir daireyle ilgili dolandırıcılıktan beş buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dzhavoev'in şimdi de Demina'nın öldürülmesiyle ilgisi olduğundna da şüpheleniliyor. Güvenlik güçleri, Dzhavoev'in Demina'nın cesedini parçalanıp çözülerek yok olması için asit içinde attıktan sonra, muhtemelen gölün yakınındaki bir kuyuya atıldığını düşündüğünü söyledi.

Polis kuvvetleri "Şu anda orada arama çalışmaları yapılıyor. Sülfürik asit her şeyi tamamen yok etmeyebilir. Bazı vücut parçaları kalmış olabilir. Ama yine de emin olmamız için önce bulunmaları gerekiyor." dedi.

Öte yandan Dzhavoev ve babasının endüstriyel bir kaynaktan sülfürik asit satın aldığına dair kanıtlar olduğu bildirildi.