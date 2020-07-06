Hyundai 6 ayda 6 model getirecek

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, pandemi sonrası hızla yaralarını saran otomotiv sektörü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sektördeki satışların ve showroom trafiklerinin günden güne hareketlendiği söyleyen Berkel, özellikle normalleşme sürecinin başladığı Haziran ayında satışlarda bir önceki yıla göre yüzde 30 artış olduğunu belirtti. Yılın ikinci yarısında da bu pozitif havanın süreceğini dile getiren Murat Berkel, “Normalleşme sürecinde pandemi riskinin öngörülen seviyede kalması durumunda bu hareketlilik ilerleyen günlerde de devam edecektir” dedi.

Tedbiri bırakmamak gerek

Zorlu süreç sonrası yaşanan talep artışının özellikle Haziran ayında zirve yaptığını belirten Berkel, şunları söyledi: “Tüm dünya olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Normalleşmeye geçsek de henüz herşey bitmiş değil ve tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor. Haziran ayında satışların yüksek olacağını öngörüyorduk ve bu şekilde de gerçekleşti. Yaşanılan süreç, daha çok bireysel araç sahiplenmeyi beraberinde getirdi. Kredi olanakları da şu an oldukça cazip ve bu da satışların artmasını sağladı. Yıl sonunda belirlediğimiz hedeflerimize hatta daha da üstüne ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu doğrultuda, satışların yılın ikinci yarısında yüzde 40 artmasını ve toplam pazarın da 550 bin ve hatta daha da üzerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. Mevcut şartlar devam ederse bu olumlu hava 2021’de sürecektir”.

40'dan fazla ülkeye ihracat

Hyundai Assan’ın da bu dönemde önemli yeniliklerinin olacağını vurgulayan Berkel, “Otomotiv endüstrisinde üretim açısından neredeyse 3’te 1 oranında bir kayıp yaşandı. Ancak biz Hyundai Assan olarak yılın başında üretmeye başladığımız yepyeni i10 modelimizle hedeflerimizin gerisinde kalmadık. İzmit ’te Türk işçisinin emeğiyle ürettiğimiz i10 ve i20 modellerimizle 40’tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Ana pazarımız Avrupa olsa da Yeni Zelanda , Kuzey Afrika ve Ortadoğu pazarlarıyla gücümüzü koruduk. Kısa bir süre sonra baştan aşağıya yenilenen Yeni i20 modelimizin üretimine başlayacağız. Bu sayede üretim ve ihracatta olduğu kadar iç pazarda da iddiamızı artıracağız. Ayrıca, ilk altı aylık performansımıza baktığımız zaman en çok SUV model araçların satışına imzamızı attık. Bu süreçte 5863 adet SUV araç satarken toplam satış rakamı içerisindeki SUV oranımız ise yüzde 62 oldu. Son çeyrekte markamızın önemli oyuncularından Yeni i20’nin gelmesiyle birlikte gücümüze güç katacağız” diye belirtti.

Gelecek modeller