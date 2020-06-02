Otomobilde büyük fırsat! 6 ay ödemesiz taşıt kredisi başvuruları ne zaman? Yerli üretim araç markaları hangileri? İşte araç fiyat listeleri, taşıt kredisi faiz oranları ve ödeme tutarları!

Konut kredi faizlerini indirmede öncülük eden ve sektöre pozitif katkı sağlayan kamu bankaları şimdi de otomotiv için gaza bastı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın ilk adımı attığı kampanyaya Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil oldu. Kamu bankaları binek ve ticari araçlarda aylık faizi yüzde 0.49-0.69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Peki, 6 ay ödemesiz araç kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? Yerli üretim otomobiller hangileri? Yerli üretim araçlar hangileri? Araç fiyat listeleri belli oldu mu? Taşıt kredisi faiz oranları ve ödeme tutarları...

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49 - yüzde 0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Peki, 6 ay ödemesiz araç kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? Yerli üretim otomobil ler hangileri? Yerli üretim araçlar hangileri? Araç fiyat listeleri belli oldu mu? Taşıt kredisi faiz oranları ve ödeme tutarları...

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacak.

Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek. Taşıt kredisi paketi için başvurular 5 Haziran’dan itibaren yapılacak.

YERLİ ÜRETİM ARAÇLAR HANGİLERİ?

Honda, Hyundai, Renault, Ford, Toyota, BMC, Mercedes. Türkiye’de yerli olarak otomobil ve ticari araç üretimi yapan firmalar bulunuyor. Bunlar; Fiat Isuzu , Karsan, Temsa, Otokar

6 AY ÖDEMESİZ TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI VE ÖDEME TUTARLARI

SIFIR ARAÇLAR (Faiz yüzde 0.49)

Kredi tutarı: 50 bin lira

Kredi vadesi 12 ay

Taksit tutarı 4327 lira

Toplam geri ödeme 51 bin 924 lira

Kredi tutarı: 70 bin lira

Kredi vadesi 12 ay

Taksit tutarı 6058 lira

Toplam geri ödeme 72 bin 696 lira

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi 12 ay

Taksit tutarı 8655 lira

Toplam geri ödeme 103 bin 860 lira

Kredi tutarı: 150 bin lira

Kredi vadesi 12 ay

Taksit tutarı 12982 lira

Toplam geri ödeme 155 bin 784 lira

SIFIR ARAÇLAR (FAİZ YÜZDE 0.69)

Kredi tutarı: 50 bin lira

Kredi vadesi 12 ay

Taksit tutarı 4394 lira

Toplam geri ödeme 52.728 lira

Kredi tutarı: 70 bin lira

Kredi vadesi 12 ay

Taksit tutarı 6152 lira

Toplam geri ödeme 73.824 lira

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi 12 ay

Taksit tutarı 8788 lira

Toplam geri ödeme 105.456 lira

Kredi tutarı: 150 bin lira

Kredi vadesi 12 ay

Taksit tutarı 13182 lira

Toplam geri ödeme 158.184

SIFIR ARAÇLAR (Faiz yüzde 0.49)

Kredi tutarı: 50 bin lira

Kredi vadesi 24 ay

Taksit tutarı 2239 lira

Toplam geri ödeme 53.736 lira

Kredi tutarı: 70 bin lira

Kredi vadesi 24 ay

Taksit tutarı 3135 lira

Toplam geri ödeme 75.240 lira

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi 24 ay

Taksit tutarı 4479 lira

Toplam geri ödeme 107.496 lira

Kredi tutarı: 150 bin lira

Kredi vadesi 24 ay

Taksit tutarı 6719 lira

Toplam geri ödeme 161.256 lira

SIFIR ARAÇLAR (FAİZ YÜZDE 0.69)

Kredi tutarı: 50 bin lira

Kredi vadesi 24 ay

Taksit tutarı 2305 lira

Toplam geri ödeme 55.320 lira

Kredi tutarı: 70 bin lira

Kredi vadesi 24 ay

Taksit tutarı 3228 lira

Toplam geri ödeme 77.472 lira

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi 24 ay

Taksit tutarı 4611 lira

Toplam geri ödeme 110.664 lira

Kredi tutarı: 150 bin lira

Kredi vadesi 24 ay

Taksit tutarı 6917 lira

Toplam geri ödeme 166 bin lira

SIFIR ARAÇLAR (Faiz yüzde 0.49)

Kredi tutarı: 50 bin lira

Kredi vadesi 48 ay

Taksit tutarı 1198 lira

Toplam geri ödeme 57504 lira

Kredi tutarı: 70 bin lira

Kredi vadesi 48 ay

Taksit tutarı 1678 lira

Toplam geri ödeme 80544 lira

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi 48 ay

Taksit tutarı 2397 lira

Toplam geri ödeme 115 bin lira

Kredi tutarı: 150 bin lira

Kredi vadesi 48 ay

Taksit tutarı 3595 lira

Toplam geri ödeme 172.560 lira

SIFIR ARAÇLAR (FAİZ YÜZDE 0.69)

Kredi tutarı: 50 bin lira

Kredi vadesi 48 ay

Taksit tutarı 1266 lira

Toplam geri ödeme 60.768 lira

Kredi tutarı: 70 bin lira

Kredi vadesi 48 ay

Taksit tutarı 1773 lira

Toplam geri ödeme 85.104 lira

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi 48 ay

Taksit tutarı 2533 lira

Toplam geri ödeme 121.584 lira

Kredi tutarı: 150 bin lira

Kredi vadesi 48 ay

Taksit tutarı 3799 lira

Toplam geri ödeme 182.352 lira

SIFIR ARAÇLAR (Faiz yüzde 0.49)

Kredi tutarı: 50 bin lira

Kredi vadesi 60 ay

Taksit tutarı 991 lira

Toplam geri ödeme 59.460 lira

Kredi tutarı: 70 bin lira

Kredi vadesi 60 ay

Taksit tutarı 1387 lira

Toplam geri ödeme 83.220 lira

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi 60 ay

Taksit tutarı 1982 lira

Toplam geri ödeme 118.920 lira

Kredi tutarı: 150 bin lira

Kredi vadesi 60 ay

Taksit tutarı 2974 lira

Toplam geri ödeme 178.440 lira

SIFIR ARAÇLAR (FAİZ YÜZDE 0.69)

Kredi tutarı: 50 bin lira

Kredi vadesi 60 ay

Taksit tutarı 1606 lira

Toplam geri ödeme 63.600 lira

Kredi tutarı: 70 bin lira

Kredi vadesi 60 ay

Taksit tutarı 1485 lira

Toplam geri ödeme 89.100 lira

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi 60 ay

Taksit tutarı 2121 lira

Toplam geri ödeme 127.260 lira

Kredi tutarı: 150 bin lira

Kredi vadesi 60 ay

Taksit tutarı 3185 lira

Toplam geri ödeme 190.920 lira

İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASI

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşteriler yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacak.

Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.

Kredi tutarı: 50 bin lira

Kredi vadesi 24 ay

Taksit tutarı 2349 lira

Toplam geri ödeme 56.376 lira

Kredi tutarı: 70 bin lira

Kredi vadesi 24 ay

Taksit tutarı 3288 lira

Toplam geri ödeme 78.912 lira

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi 24 ay

Taksit tutarı 4698 lira

Toplam geri ödeme 112.752 lira

Kredi tutarı: 150 bin lira

Kredi vadesi 24 ay

Taksit tutarı 7047 lira

Toplam geri ödeme 169.12 lira

Kredi tutarı: 50 bin lira

Kredi vadesi 48 ay

Taksit tutarı 1311 lira

Toplam geri ödeme 62.928 lira

Kredi tutarı: 70 bin lira

Kredi vadesi 48 ay

Taksit tutarı 1836 lira

Toplam geri ödeme 88.128 lira

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi 48 ay

Taksit tutarı 2623 lira

Toplam geri ödeme 125.904 lira

Kredi tutarı: 150 bin lira

Kredi vadesi 48 ay

Taksit tutarı 3935 lira

Toplam geri ödeme 188.880 lira

Kredi tutarı: 50 bin lira

Kredi vadesi 60 ay

Taksit tutarı 1107 lira

Toplam geri ödeme 66.420 lira

Kredi tutarı: 70 bin lira

Kredi vadesi 60 ay

Taksit tutarı 1550 lira

Toplam geri ödeme 93 bin lira

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi 60 ay

Taksit tutarı 2214 lira

Toplam geri ödeme 132.840 lira

Kredi tutarı: 150 bin lira

Kredi vadesi 60 ay

Taksit tutarı 3322 lira

Toplam geri ödeme 199.320 lira