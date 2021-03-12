6 ay ödemesiz 24 ay vadeli 100 bin TL kredi verilecek! Garanti Fonu kefaleti nedir? KGF (Kredi Garanti Fonu) kimler yararlanabilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi kamuoyunun merakla beklediği ekonomik reform paketini açıklamak için kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi reform paketini açıklıyor. Erdoğan burada yaptığı açıklamada "Firmalar, istihdama kattıkları her bir ilave kişi için Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 24 ay vadeli, ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin liralık kredi kullanabilecektir." dedi. Garanti Fonu kefaleti nedir? KGF ( Kredi Garanti Fonu) kimler yararlanabilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merakla beklenen Ekonomi Reform Paketi'ni açıklıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Burada, “Bu programın hazırlıklarını geçtiğimiz yılın kasım ayından beri yürütüyoruz Çalışmamızın özünde ekonomiyi yatırım üretim temelinde büyütme amacı taşıyoruz. Verimlilik artışı sağlayarak potansiyel büyümemizi artıracağız. Ekonomimizi daha da güçlendirerek ithal girdi kullanımını azaltmış katma değerli üretim ile ihracatta yeni rekorlar kıran yerli ve milli bir ekonomi hedefliyoruz.” İfadelerini kullanan Erdoğan, Garanti Fonu kefaleti kapsamında 6 ayı ödemesiz 24 ay vadeli 100 bin TL kredi verileceğini duyurdu. Garanti Fonu kefaleti nedir? KGF ( Kredi Garanti Fonu) kimler yararlanabilir?

6 AY ÖDEMESİZ 24 AY VADELİ 100 BİN TL KREDİ

Firmalar istihdama kattıkları her eleman için Kredi Kefalet Fonu ile en fazla 5 kişiye kadar 24 ay vadeli ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin TL'lik kredi kullanabilecekler.

GARANTİ FONU KEFALETİ NEDİR?

KGF ( Kredi Garanti Fonu), KOBİ'lere destek vermek, yatırımlarının ve işletmelerinin finansmanında banka kredisi kullanmalarını mümkün hale getirmek için kefalet sağlamak amacıyla kurulmuştur. KGF'nin sağladığı kefalet teminatı ile kredi imkanlarından yararlanmak mükün.

KGF DEVLET KURULUŞU MUDUR?

KGF, Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş bir anonim şirkettir. Kamu kuruluşu olan ve kamu kuruluşu sayılan ortakları; KOSGEB, TOBB, TESK ile Eximbank, Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası’dır. Diğer ortakları ise; Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Alternatifbank, Anadolubank, Burgan Bank, Denizbank, Fibabanka, Garanti Bankası, ING Bank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nurol Yatırım Bankası, Odea Bank, QNB Finansbank, Şekerbank, Turkland Bank, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) ve Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV)’dür.

KREDİ VERİR Mİ?

KGF bir kefalet kuruluşudur. Faaliyet konusunda kredi tahsisi hususu yer almamaktadır. Ancak işletmeler lehine kefil olmak suretiyle işletmelerin kredi ve destek kullanımını kolaylaştırmaktadır.

Bireysel krediler, tüketici kredileri ve çek karnesi kredisi ile şirket kredi kartları hariç, işletmelerin ihtiyaç duyduğu işletme ve yatırım finansmanı için her türlü nakdi ve gayri nakdi kredilere yönelik kefalet verir. Bankaların, ilk defa veya ilave olarak kullandıracakları, yenileyecekleri, yeniden vadelendirecekleri veya yapılandıracakları TL ve/veya döviz cinsinden ve/veya dövize endeksli nakdi ve gayrinakdî krediler ile 6361 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilen finansal kiralama ve yatırıma yönelik finansman sağlanması kaydıyla finansman şirketleri tarafından sağlanan kaynak için de kefalet vermektedir.

KGF KEFALETLERİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Bankalar nezdinde kredi değerliliği olan ancak teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkanlarından yararlanamayan KOBİ tanımını haiz işletmeler ve KOBİ tanımı dışında kalan işletmeler de KGF kefaletlerinden yararlanabilmektedir.

KOBİ tanımını haiz olan diğer işletmeler gibi esnaf ve sanatkârlar, serbest meslek mensupları, tarımsal işletmeler ile çiftçiler de KGF kefaletinden yararlanabilmektedir.