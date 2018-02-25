6 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen" FETÖ/PDY üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında, 2'si muvazzaf subay, 4'ü eski asker, 2'si eski polis ile 2 sivil hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar doğrultusunda Manisa, İzmir, Ankara, Aydın ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilenlerin de bulunduğu zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Adreslerinde bulunamayan 2'si muvazzaf subay 3 zanlı ise aranıyor.