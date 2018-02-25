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6 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı

AA |  25 Şubat 2018 Pazar - 18:40 | Son Güncelleme : 25 02 2018 - 18:40

Manisa merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) deşifre olmamak için mahrem imamlarla ankesörlü telefonla iletişim kuran Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kriptolara yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.


Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında,  "ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim  kurdukları değerlendirilen" FETÖ/PDY üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan  soruşturma kapsamında, 2'si muvazzaf subay, 4'ü eski asker, 2'si eski polis ile 2  sivil hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve  Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar doğrultusunda Manisa, İzmir Ankara, Aydın ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.
 
Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
 
Aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı  iddia edilenlerin de bulunduğu zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete  götürüldü.
 
Adreslerinde bulunamayan 2'si muvazzaf subay 3 zanlı ise aranıyor.

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