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6 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı!

06 Aralık 2020 Pazar - 20:26 | Son Güncelleme : 06 12 2020 - 20:26

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı son buldu ve kazanan numaralar açıklandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. Şans Topu'nda büyük ikramiye 1 milyon 227 bin 275 TL olarak belirlendi. İşte, 6 Aralık Şans Topu sonuçları...


Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. 06 Aralık Şans Topu'nda büyük ikramiye 1 milyon 227 bin 275 TL. 6 Aralık Şans Topu çekilişinde kazandıran şanslı numaralar - 7 - 21 - 22 - 26 - 34 - + 6 oldu.
 
ŞANS TOPU'NUN KURALLARI
 
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
 
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
 
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
 
Sen Seç!
 
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
 
Sistem Oyunu!
 
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
 
Çoklu Çekiliş!
 
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
 
İptal
 
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
 
Ne kadar kazanabilirsin?
 
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
 
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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