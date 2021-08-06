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6 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları belli oldu!

06 Ağustos 2021 Cuma - 21:33 | Son Güncelleme : 06 08 2021 - 21:33

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'nın bu haftaki son çekilişinde kazandıran numaralar az önce belli oldu. 115 bin TL büyük ikramiyenin verildiği On Numara çekilişinde kazandıran numaraları merak eden vatandaşlar araştırmalarını sıklaştırdı. On Numara çekiliş sonuçları millipiyangoonline üzerinden sorgulanabilecek.


On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'nın bu akşam gerçekleştirilen son çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu. Büyük ikramiyenin 115 bin TL olduğu On Numara çekilişinde kazandıran numaralar Milli Piyango Online üzerinden sorgulanabilecek. 
 

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