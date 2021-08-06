On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'nın bu akşam gerçekleştirilen son çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu. Büyük ikramiyenin 115 bin TL olduğu On Numara çekilişinde kazandıran numaralar Milli Piyango Online üzerinden sorgulanabilecek.
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- 6 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları belli oldu!
6 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları belli oldu!
06 Ağustos 2021 Cuma - 21:33 | Son Güncelleme : 06 08 2021 - 21:33