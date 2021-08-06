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6 Ağustos koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

06 Ağustos 2021 Cuma - 19:53 | Son Güncelleme : 06 08 2021 - 20:17

Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Ağustos koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Son 24 saatte 23 bin 957 kişinin testi pozitif çıktı, 101 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu,  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24  saatte 243 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 957 kişinin testi pozitif  çıktı, 101 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 941 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 67,02,  ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 45,91 olarak kayda geçti.
 
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 601 bin 929'u  birinci doz, 28 milyon 498 bin 869'u ikinci doz, 5 milyon 453 bin 334'ü üçüncü  doz olmak üzere 75 milyon 554 bin 132'ye yükseldi.
 
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla  Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir Tekirdağ ve İzmir oldu.
 
En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Siirt ve Iğdır olarak  sıralandı.
 
"Aşınızı olun"
 
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı  Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha  güvende olacağız. Bunun için iki yol var; tedbir ve aşı. Aşınızı olun."  ifadelerini kullandı.
 
 

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