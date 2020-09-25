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6-8 Ekim soruşturması! 7 HDP'li vekil için fezleke düzenlenecek

25 Eylül 2020 Cuma - 16:47 | Son Güncelleme : 25 09 2020 - 17:27

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 'Olay tarihlerinde Halkların Demokratik Partisi MYK üyesi olan ve hâlen Halkların Demokratik Partisi milletvekili oldukları anlaşılan (7) kişi hakkında, Anayasa’nın 83. Maddesi gereğince aynı soruşturma kapsamında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle Fezleke düzenlenecektir' denildi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kobani olaylarının  yaşandığı tarihte Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi olan 7 HDP milletvekili  hakkında fezleke düzenleneceği bildirildi. 
 
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 6-7-8 Ekim 2014'te Türkiye  genelinde "Kobani olayları" olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde, terör örgütü  PKK/KCK'nın sözde yöneticileri ile örgütün silahlı gençlik, kadın ve şehir  yapılanmasının yanı sıra HDP MYK üyeleri ve eş başkanlarınca sosyal medya ile  örgütün basın yayın organları üzerinden halkın sokağa çıkıp terör eylemleri  gerçekleştirmesi yönünde çok sayıda çağrı yapıldığı anımsatıldı.
 
Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma  Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara merkezli 7 ilde 82 kişi  hakkında gözaltı kararı verildiği, bunlardan 20'sinin yakalandığı belirtilen  açıklamada, yakalanamayan 61 şüphelinin bir kısmının PKK/KCK'nın dağ kadrosunda  yer aldıkları, bir kısmının ise yurt dışında olduğunun tespit edildiği aktarıldı.
 
Bu şüpheliler yönünden tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılması  talebinde bulunulacağı kaydedilen açıklamada, yurt içinde olduğu anlaşılan 1  şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
 
Açıklamada, olay tarihinde HDP MYK üyesi olan bazı isimlerin bugün  milletvekili olduklarına dikkat çekilerek, şu bilgiye yer verildi:
 
"Halkların Demokratik Partisi milletvekili oldukları anlaşılan 7 kişi  hakkında, Anayasa'nın 83. maddesi gereğince aynı soruşturma kapsamında  milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenecektir.  Ayrıca olay tarihlerinde Halkların Demokratik Partisi MYK üyesi olup da halen  başka suçlardan tutuklu/hükümlü olarak kapalı ceza infaz kurumunda bulunan 4  şüpheli hakkında da soruşturma işlemlerine devam edilmektedir."
 
HDP MYK, sokağa çıkma çağrısı yapmıştı
 
HDP Merkez Yürütme Kurulunun 6 Ekim 2014’te yaptığı toplantı devam  ederken MYK adına yapılan açıklamada, bütün uluslar arası kurumların, demokratik  kitle, emek ve meslek örgütlerinin Kobani'de yaşananlara karşı harekete geçmesi  gerektiği belirtilerek, "Kobani'de yaşanan katliam girişimine karşı 7'den 70'e  bütün halklarımızı sokağa, alan tutmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz. Bundan  böyle her yer Kobani'dir" ifadelerine yer verilmişti.
 

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6-8 Ekim HDP'li vekil fezleke
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