6,3 milyon dolarlık ada WhatsApp'tan satıldı

İrlanda'da yer alan Horse Adası satışa sunuldu. 6,3 milyon dolarlık bedelle satışı gerçekleştirilen adayı alan kişinin hiç görmeden satın alması ise ilginç oldu.

İrlanda kıyısında yer alan Horse Adası toplamda 6,3 milyon dolarlık bir bedelle satışa sunuldu. Satış oldukça ilginç bir şekilde gerçekleştirildi. Adayı satın alan kişi satın alma işlemleri sırasında adayı görmeye girmedi.

Tüm dünyada konuşulan bu satış işlemleri WhatsApp üzerinden video ile gerçekleştirildi. 6,3 milyon dolarlık bir bedelle gerçekleşen satış için Montague Real Estate isimli emlak ofisi bir açıklama yaptı.

CNN International'ın haberine göre alıcının ismi açıklanmadı ancak Avrupalı iş insanı olduğu belirtiliyor. Satış sırasındaki pazarlıkların tamamı popüler uygulama WhatsApp üzerinden yapıldı. Alıcıya ada ile alakalı olarak bir video gönderildi ve satış bunun üzerine yapıldı.

TOPLAM 157 DÖNÜM ALANA SAHİP

Horse Adası'nda 3 plaj ve 7 tane konut yer alıyor. 157 dönümlük alana sahip olan adada evlerin en büyüğü ana ev olarak kullanılırken, diğer kısımlar misafirlere tahsis ediliyor.

19. yüzyılda bakır madenlerinin olduğu Horse Adası canlı bir yerleşim yeriydi. Ancak 1960 yılında adanın nüfusu sıfırlandı. Şu anda modern evlerin bulunduğu Horse Adası'nda yatların da rahatça yanaşabileceği gelişmiş bir iskele yer alıyor.

Adada herhangi bir elektrik ya da ısıtma problemi bulunmuyor. Adadaki en büyük ev 6 odalı ve 420 metrekare alana sahip. Ayrıca adada bir helikopter pisti ile spor salonları bulunuyor.

Toplam 3 plaj, 7 ev ve doğal vahşi yaşam alanından meydana gelen Horse Island, engebeli yeşil manzaralar ile Atlantik Okyanusu 'na bakan birkaç konuk evinden oluşuyor.