5G teknolojisi beraberinde karmaşıklaşan siber güvenlik önlemleri getiriyor

Günümüzde, 5G teknolojisinin gelişmesiyle hem mobil hem de IoT cihazlarda kullanım kapasitesinin artışı, her geçen gün daha da ciddileşen bir siber güvenlik sorununu da beraberinde getiriyor.

Kullanım çeşitliliğinin artması, güvenlik sağlanması gereken servislerin artmasına yol açarken, alınan önlemler de her geçen gün daha karmaşık hale geliyor. Ulusal ve uluslararası düzeylerde gerçekleştirilebilen siber saldırılar, devletleri, toplum ve ekonomileri korumak amacıyla siber saldırılara karşı hazırlıklı olmaya yönlendiriyor. Ülkelerin yerli siber güvenlik yazılımları ve ekosistemleri geliştirmesi de günümüzde ulusal güvenlik stratejilerinin bir parçası olarak kabul ediliyor.

Siber Güvenlik Krizlerine Müdahale Yeteneği Neden Önemli?

Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. R. Erdem Erkul, siber güvenlik krizlerinde kırılgan noktaların tespiti ve korunmasının altını çiziyor. “Bir kriz anında en önemli konuların başında, tehdidin nereden geldiği ve muhtemel hasar noktalarının neler olduğunun çok hızlı bir şekilde tespit edilmesi sayılabilir. Bu konular ile ilgili hızlı Limatek Sistem Genel Müdürü Canan Okutanoğlu ise, “Siber güvenlik tehditlerine karşı farkındalığın arttırılması amacıyla, sağlanan hizmetler, kurumsal iletişim ağı ve kurumsal cihazlarda gerçekleşen olaylar ile ilgili düzenli ve hızlı karar almayı kolaylaştırıcı bilgi akışının kritik bir önemi var. Örneğin kurumsal ağınıza hem kurum içinden hem de dışarıdan kimlerin eriştiğgerinin takip edilmediği ve kayıt altına alınmadığı bir ortamda güvenlik krizinin ne şekilde oluştuğu ve nereleri etkilediği ile ilgili sağlıklı bir sonuca varmak neredeyse imkansızdır. Bu farkındalığın sağlanabilmesi için siber güvenlik bileşenlerinin etkili bir şekilde veri oluşturabilmesi ve muhtemel sorunlara yönelik bilgilere kolay erişim sağlayıcı yöntemler sağlaması gerekmektedir.” diyerek kriz anında ve sonrasında alınacak önemlere dikkat çekti. Siber güvenlik krizlerine müdahale yeteneğinde temel olarak kurumda kriz oluşmadan önceki hazırlık seviyesi ve sürekli devam eden farkındalık seviyesinin belirleyici olacağını belirten, siber güvenlik krizlerinde kırılgan noktaların tespiti ve korunmasının altını çiziyor. “Bir kriz anında en önemli konuların başında, tehdidin nereden geldiği ve muhtemel hasar noktalarının neler olduğunun çok hızlı bir şekilde tespit edilmesi sayılabilir. Bu konular ile ilgili hızlı aksiyon ların alınabilmesi için gerekli izleme mekanizmalarının önceden oluşturulmuş olması gerekiyor. Ayrıca farklı kriz senaryolarına karşı muhtemel aksiyon planlarının önceden oluşturulması hem hızlı aksiyon alınmasına hem de kurtarma işlemlerinin gerçekleştirilebilmesine olanak sağlayacaktır.” diyerek kriz öncesi hazırlıkların önemine dikkat çekerken,ise, “Siber güvenlik tehditlerine karşı farkındalığın arttırılması amacıyla, sağlanan hizmetler, kurumsal iletişim ağı ve kurumsal cihazlarda gerçekleşen olaylar ile ilgili düzenli ve hızlı karar almayı kolaylaştırıcı bilgi akışının kritik bir önemi var. Örneğin kurumsal ağınıza hem kurum içinden hem de dışarıdan kimlerin eriştiğgerinin takip edilmediği ve kayıt altına alınmadığı bir ortamda güvenlik krizinin ne şekilde oluştuğu ve nereleri etkilediği ile ilgili sağlıklı bir sonuca varmak neredeyse imkansızdır. Bu farkındalığın sağlanabilmesi için siber güvenlik bileşenlerinin etkili bir şekilde veri oluşturabilmesi ve muhtemel sorunlara yönelik bilgilere kolay erişim sağlayıcı yöntemler sağlaması gerekmektedir.” diyerek kriz anında ve sonrasında alınacak önemlere dikkat çekti.

Siber Krizlere Karşı Yerli Çözümler Hayati Önem Taşıyor