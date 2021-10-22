5G ile çevrim içi ameliyat! Bir ilk gerçekleşti..

Türk Telekom, 5G altyapısına entegre ettiği yeni nesil yerli ve milli interaktif platformu sayesinde, farklı illerde bulunan Türk cerrahlarını gerçek bir ameliyat ortamında buluşturdu. Prof. Dr. Lütfi Tunç ve ekibi tarafından 5G bağlantılı akıllı gözlük kullanılarak Ankara’daki özel bir hastanede gerçekleştirilen çevrim içi ameliyat ile Türkiye'de bir ilke imza atıldığı açıklandı.

Türkiyenin dijital dönüşümünü hızlandıran Türk Telekom, 5G ile çevrim içi uzaktan gerçek bir ameliyatın gerçekleştirilmesini sağladı. Üroloji uzmanı Prof. Dr. Lütfi Tunç, Ankara daki özel bir hastanede düşük komplikasyon oranı sağlamak ve ameliyattan daha iyi sonuç almak için kendilerinin geliştirdiği özel cerrahi bir teknik olan Thuflep Omega adı verilen bir prostat ameliyatını, 5G bağlantılı akıllı gözlükler kullanılarak farklı şehirlerde bulunan doktorların da anlık takibi ile başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

"BAŞARILI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRDİK"

Laparoskopik - robotik cerrahi ve lazerle iyi huylu prostat ameliyatları konularında deneyimli ve bu cerrahi yöntemlerde uluslararası sağlık literatürüne geçmiş teknikleri olan Prof. Dr. Lütfi Tunç, cerrahların eğitimi için yeni nesil teknolojilerin kullanılabilmesinin çok önemli olduğunu belirtti. Türk Telekomun sağladığı yeni nesil 5G ileri teknoloji altyapısı sayesinde, gecikmesiz görüntü aktarımı ile mesafeleri aradan kaldırdık ve sağlık alanında çok önemli bir çalışmayı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik dedi. Bu teknolojiyi kullanmanın cerrahi eğitime çok büyük katkısı olacağını ifade eden Tunç, gecikmesiz görüntü ve ses aktarımı sayesinde de cerrahların operasyonları daha iyi takip edebileceklerini ve interaktif bilgi paylaşımı yapabileceklerini söyledi.

5G BAĞLANTILI AKILLI GÖZLÜKLER İLE DAHA GÜÇLÜ TELETIP UYGULAMALARI

5G ile sağlanan daha yüksek bant genişliği ve daha düşük gecikme gibi özelliklerin Tele-Cerrahi, Tele-Teşhis, Tele-Tedavi gibi Teletıp çözümleri için kritik öneme sahip olduğunu belirten Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, 5G iletişim teknolojileri sayesinde, sağlık çözümlerinin farklı bir noktaya ulaştığını belirtti. Kıraç, şöyle devam etti:

Gerçekleşen çevrim içi uzaktan ameliyatta, 5G üzerinden çalışan interaktif platform ve akıllı gözlükler kullanıldı. İşlemi gerçekleştiren cerrahın kullandığı 5G bağlantılı akıllı gözlük sayesinde çok düşük gecikmeli ve yüksek kaliteli görüntü aktarımı sağlanarak, farklı şehirlerdeki doktorların operasyonu anlık olarak takip ettikleri ve görüşlerini belirttikleri bir ameliyat gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen ameliyatta, yeni nesil yayıncılık çözümleri sunan yerli firma Mediatripleın, yerli ve milli olarak geliştirdiği interaktif platformu Türk Telekomun 5G altyapısına entegre edilerek kullanıldı.

5G dijital ekosistemini geliştirme çalışmalarımız kapsamında; eğitim, akıllı fabrika, bulut oyun, 360 derece kamera ile VR üzerinden canlı maç yayını, AR kullanılarak uzaktan bakım ve teknik destek uygulaması ve 5G Hız rekorları gibi dünyada ve Türkiyede birçok ilki başardıklarını açıklayan Kıraç, Dünya çapında tanınan Türk cerrahlarımız, 5G üzerinden interaktif olarak yapılan gerçek bir ameliyata farklı şehirlerden katılarak, ameliyatı başarı ile gerçekleştirdiler. Sağlık sektöründe önemli bir dijitalleşme adımı olan bu çalışmanın bir parçası olduğumuz için mutluyuz ifadelerini kullandı.