28 Nisan 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.386 -0.44 EURO 9,9620 0.29
USD 8,2300 0.30 ALTIN 468,110 -0.21
CANLI BORSA
TÜMÜ

5G frekans ihalesi 2022'de yapılacak

28 Nisan 2021 Çarşamba - 17:34 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 17:35

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan 2023 yılında ilk 5G sinyalini vatandaşların hizmetine sunmayı hedeflediklerini açıkladı.


Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan,  2022 yılında 5G frekans ihalesini tamamlamayı, 2023 yılında da ilk sinyali vatandaşların hizmetine sunmayı hedeflediklerini bildirdi. 
 
Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yerli 5G teknolojileri için heyecanın katlanarak arttığını ifade etti.
 
2020 yılında 5G test şebekelerini deneyerek önemli başarı  sağladıklarını belirten Sayan, "2022 yılında frekans ihalemizi tamamlayarak, 2023  yılında ilk 5G sinyalini vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Sayan, 5G'ye yönelik çalışmalarda, şebekelerin yerlileştirilmesinin en önemli öncelikleri arasında bulunduğunu vurguladı.
 
2018'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumunun (BTK) destekleriyle OSTİM bünyesinde kurulan Haberleşme  Teknolojileri Kümelenmesinin (HTK) Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi'nde ilk  demolarının mart sonu itibarıyla tamamlandığı bilgisini veren Sayan, 5G yeni radyo, çekirdek şebeke, şebeke yönetim sistemi, radyolink gibi ürünlerin Ar-Ge  süreçleri ile prototiplerinin hazırlandığını bildirdi.
 

ETİKETLER

5G frekans ihalesi 5G nedir 5G ne zaman gelecek ilk 5G sinyali 5G yerli 5G teknolojileri 5G test Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan BTK Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu 5G'ye yönelik çalışmalar Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi Milli 5G Projesi yerli radyolink şebeke yönetim sistemi 5G yeni radyo Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.