59 ilde düğmeye basıldı! 218 asker...

İzmir merkezli 59 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 218'i muvazzaf asker, 238 kişi için gözaltı kararı var.

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 218'i muvazzaf 238 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki örgüt mensupları ile ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu bulunan kontörlü telefon hatlarından iletişime geçerek aralarında önceden belirledikleri şifreli konuşmalar yaparak düzenlenen örgütsel faaliyetlerinin yerini ve zamanını bildirdikleri tespit edilen 238 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 238 şüpheliden 156'sı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.