585 kişi/işletme hakkında suç duyurusu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, valiliklere gönderilen 'koronavirüs salgını denetimleri' konulu genelge kapsamında, ülke genelinde 6 Kasım cuma günü, toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, pazaryerleri ve kalabalık cadde, bulvar ile sokaklarda kapsamlı denetimler gerçekleştirildiği anımsatıldı. 42 bin 313 personelin görev aldığı denetimlerde, 7 bin 938 şehirlerarası toplu ulaşım aracı, 24 bin 213 şehir içi toplu ulaşım aracı, 10 bin 207 ticari taksi, 1837 pazaryeri, 63 bin 58 kalabalık cadde, bulvar ve sokaklar üzerinde bulunan iş yerinin kontrol edildiği belirtildi.

'585 KİŞİ/İŞLETME HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU'