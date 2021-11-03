585 beygirlik AMG SL yollara çıkıyor!

Yaklaşık 70 yıllık tarihinde ilk kez dört tekerlekten çekişle sunulan SL’de ayrıca, ilk kez standart olarak aktif arka aks yönlendirmesi sunulacak. SL, ilk aşamada 476 HP ve 585 HP’lik iki güç seviyesine sahip.

Yeni Mercedes-AMG SL, bir ikonun yeni versiyonu olarak klasik kumaş tente tavan ve sportif karakterle köklerine geri dönecek. Günlük kullanıma uygun bir yapı sunan 2+2 kişilik lüks roadster, ilk kez dört tekerlekten çekişle gücünü yola aktarıyor. Aktif salınım önleyiciye sahip AMG ACTIVE RIDE CONTROL süspansiyon, arka aks yönlendirmesi, isteğe bağlı olarak sunulan AMG yüksek performanslı seramik kompozit fren sistemi ve standart olarak sunulan DIGITAL LIGHT far gibi ileri teknolojiler sportif profili güçlendirirken, AMG 4.0 litre V8 biturbo motor üst düzey sürüş deneyimi sunuyor. Mercedes-AMG, SL’i Affalterbach'ta bağımsız olarak geliştirdi. Satış başlangıcıyla birlikte iki farklı güç versiyonuyla AMG V8 motor seçeneği sunulacak.

Gövde kompozit alüminyumdan



Yeni SL, Mercedes-AMG tarafından geliştirilen tamamen yeni 2+2 kişilik araç mimarisine dayanıyor. Şasi, hafif kompozit alüminyum olarak tasarlanırken bağımsız alüminyum uzay iskeletinden oluşuyor. Rijit bir yapı ortaya koyan tasarım üstün sürüş dinamikleri, yüksek konfor ve sportif gövde oranları için ideal bir temel oluşturuyor. Yeni gövde, 1952’deki ilk SL gibi, tamamen boş bir sayfa üzerinde oluşturuldu.

Ne önceki SL’den ne de AMG GT Roadster gibi bir başka modelden tek bir bileşen barındırmıyor. Önceki nesille kıyaslandığında gövde iskeletinin burulma rijitliği yüzde 18 iyileştirildi. Enine rijitlik AMG GT Roadster’dan yüzde 50 daha iyi. Dikey rijitlik ise yüzde 40 daha iyi. Gövde iskeletinin ağırlığı 270 kilogram civarında. Hafif yapı, düşük ağırlık merkezi ile birlikte üstün sürüş dinamikleri sağlıyor.



2 farkı seviye



Yeni SL satışa iki farklı güç seviyesine sahip AMG 4.0 litre V8 biturbo motorla sunulacak. Motorlar, şirketin Affalterbach tesisinde, “Tek Adam, Tek Motor” ilkesine göre elle monte ediliyor.

Üst versiyon olan SL 63 4MATIC+’da (karma yakıt tüketimi 12,7-11,8 lt/100 km, karma CO2 emisyonu 288-268 gr/km) motor 585 HP (430 kW) güç üretiyor ve 2.500 ile 4.500 d/d aralığında 800 Nm tork sunuyor. Bu versiyonun 0-100 km/s hızlanması sadece 3,6 saniyede tamamlanıyor ve 315 km/s maksimum hıza ulaşıyor. SL 55 4MATIC+ (karma yakıt tüketimi 12,7-11,8 lt/100 km, karma CO2 emisyonu 288-268 gr/km) versiyonunda V8 motor, 476 HP (350 kW) güç ve 700 Nm tork üretiyor. Bu versiyonun 0-100 km/s hızlanması ise sadece 3,9 saniyede tamamlanıyor ve 295 km/s maksimum hıza ulaşıyor.