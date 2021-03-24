55 yaş üstü covid aşısı ne zaman? 55 yaş üstü aşı ne zaman olacak, tarihi…

55 yaş üstü covid aşısı ne zaman? 55 yaş üstü aşının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 55 yaş üstü vatandaşlar ve öğretmenlerin ramazan ayına kadar koronavirüs aşılarını olması planlanıyor. Sağlık Bakanlığı nisan ayında gelecek olan Alman aşısı ve Çin aşısıyla işlemlerin hızlandıracağını belirtti.

55 yaş üstü covid aşısı ne zaman, sorusu yanıt buldu. Türkiye’de, toplam 13 milyon Kovid-19 aşısı yapıldı. Ramazan ayına kadar 1 milyonu aşkın öğretmenle birlikte 55 yaş üstündeki vatandaşlarda aşılamanın başlaması planlanıyor. Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 13 milyonu geçerken bunların 8 milyonu 1. doz, 5 milyonu aşkını ise 2. doz olarak uygulandı. Nisan ayının ilk haftasına kadar Almanya ve Çin'den gelecek siparişlerle birlikte aşılama işlemleri Türkiye'nin dört bir yanında devam edecek. Ramazan ayına kadar 1 milyonu aşkın öğretmenle birlikte 55 yaş üstündeki vatandaşlarda aşılamanın başlaması hedefleniyor. 60-65 yaş grubunun bu hafta içerisinde aşılanacağını açıklayan Sağlık Bakanlığı, yurtdışından gelecek dozlarla aşılama işlemlerini yeniden hızlandıracak.

Almanya'nın BioNTech ve Çin'in Sinovac şirketlerinden 10 milyon dozun üzerinde siparişin nisan ayının ilk haftasına kadar Türkiye'ye gelmesi ve aşılama işlemlerinin 55-60 yaş grubuna kadar inmesi bekleniyor. 55 yaş üstüyle birlikte öğretmenlerin de aşılanmaları ramazanda tamamlanacak.

4.5 MİLYON DOZ BIONTECH AŞISI TÜRKİYE'YE GELİYOR

Sinovac Genel Direktörü Helen Yang, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye talep ettiği miktarda aşıyı sunmak için çalışıyoruz. Aşımız için farklı ülkelerden çok sayıda talep aldık. Önceliğimiz, faz 3 denememize ev sahipliği yapan ülkeler. Türkiye de onlardan biri" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'ye gönderilecek 4.5 milyon doz aşıya ilişkin mevzuatın tamamlandığını belirten BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, "Bu konuda mevzuat, teknik ve kalite kontrol işlerini yapmak zorundaydık, bunlar geçen hafta tamamlandı.

Her şey yolunda giderse bu ay sonunda Türkiye'de aşılamaya başlayabiliriz. 2021'in ikinci yarısında daha fazla aşı gönderilmesi konusunda çalışıyoruz" dedi.

SAĞLIK BAKANI: YERİNDE KARAR YERİNDE TEDBİR İLE FIRSAT VERMEYECEĞİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımla virüse karşı uyarıda bulundu. Koca, "Vaka artışı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok vaka artışı yaşanan il yöneticilerimizle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Tecrübelerimiz bu artışı göğüslemeye yeterli. Yerinde karar, yerinde tedbir, etkili mücadele ile virüse fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Koca, sosyal medyadaki paylaşımında, vaka sayısı en çok artan illerin Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan, en çok azalan illerin ise Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur olduğunu anımsattı.