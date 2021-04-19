55 yaş üstü aşı başladı mı? 55 yaş üstü aşı randevusu alma-sorgulama

55 yaş üstü aşı süreci başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 55 yaş üstü vatandaşların aşı sırasının geldiğini açıkladı. 55 yaş üstü vatandaşlar aşı için randevu alabilecek. İşte 55 yaş üstü aşı randevusu alma-sorgulama…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada aşı tarihi belli oldu. Yapılan açıklamada “Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek.”

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Öğretmenler de diğer vatandaşlar gibi kendilerine aşı sırasının gelip gelmediğini, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesini yazdıktan sonra 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.

Aşı sırası gelenler, "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız mobil uygulamaları ile "Alo 182" hattı üzerinden randevu oluşturabiliyor.

AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA

MHRS Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

Corona virüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra "Hastane randevusu al" seçeneği üzerinden "Genel Arama" ardından "Covid-19 aşı" seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.